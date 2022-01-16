Suçları dünyaya gelmek mi?

16 Ocak 2022 Pazar, 13:00

Yasaklı ırklar için verilen zaman doldu. Kısırlaştırılan, çiplenen ve kayıt ettirilen köpekler belli koşullar eşliğinde aileleriyle yaşamaya devam edecek. Gerisi ise bundan sonraki ömrünü barınakta geçirecek. Bu ırklara mensup herhangi çipli ve kısır olmayan bir köpeğin sahibine bundan sonra 11 bin TL ceza kesilecek ve köpeğine el konulabilecek. Son bir aydır, yasaklı atfedilen ırklar (Pitbull, Dogo Argentino, American Bully gibi güçlü ırklar) konusunda adeta bir kaos yaşanıyor. Yurdun dört bir yanından terk edilen sayısız yasaklı ırk haberi geliyor. STK'lar, gönüllüler, her birine koşmaya çalışsa da yetişemiyor. Bazı belediyeler, kısırlaştırma desteğini açıkladığı halde, pek çok köpek bir eşya gibi terk ediliyor.



Geçenlerde, geçici yuvadan sokağa salınan ve araba çarpması sonucu ölen bir Dogo'nun haberini okudum. Kaza geçiren, sokakta diğer köpekler tarafından dövülüp sinen, hamile halde sokakta şaşkınca gezinen, ormanda açlıktan ve korkudan saklandığı yerden çıkamayan... Böyle onlarca durum söz konusu. Bunca tehlikeli atfedilen yasaklı ırk, sorumsuz sahipleri tarafından sokağa salındığı halde, neyse ki bir saldırı haberi duymadık. Daha önce de yazdığım gibi bu ırkları en çok talep edenler, istisnalar haricinde, genelde bu köpekleri yanlarında bir caydırıcı unsur, aksesuar veya silah gibi taşıyan tipler. Şimdi bu kişilerin arkasını yine STK'lar ve bireysel gönüllüler toparlamaya çalışıyor. O kadar çok terk edilen yasaklı ırk söz konusu ki, bu duruma ne belediyeler ne de STK'lar yetişebiliyor. STK'ların kurtaramadığı, bir ömür barınaklara hapsedilecek köpeklerin akıbetinin ne olacağını ise kimse bilmiyor. Uyutulacaklarına dair veya yozlaşmış görevlilerin çalıştığı barınaklarda, el altından dövüşçülere satılabilecekleri üzerine endişeler de mevcut.



Böyle bir kaos yaşanırken, hem bu hayvanlar, hem de insanlar bedel öderken, tüm bunların sorumlusu merdiven altı yasaklı ırk üreticileri ve köpek dövüşçüleri hiçbir bedel ödemiyor. Hatta, hiçbir şey olmamışcasına satışa devam ediyorlar. Nedense köpeklerin peşine düşenler onların peşine düşmüyor. Bu ırkların üretimi devam ederken, tüm çaba o kadar anlamsız ki. Boşa kürek çekiliyor. Bu adaletsizlik artık tahammül edilmesi zor bir hale geldi. İyi insanlar, yasa dışı üreticilerin, köpek dövüşçülerinin, sorumsuz sahiplerin arkasını topluyor, maddi manevi bedel ödüyor. En büyük bedeli ise, bu hayvanlar hayatları ile ödeyecek, en şanslısı iki metrekare alanda beton zeminde gün yüzü görmeden eceliyle ölecek, suçları ise sadece dünyaya gelmek.