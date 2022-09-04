Yaşam alanı gerekli mi?

04 Eylül 2022 Pazar, 13:01

Sokak köpekleri kavgası bitmek bilmiyor. Gerçekten mağdur olanlar, ortalığı kızıştırmak için açılan binlerce hesap, hayvan hakları eylemcileri, karşıt görüşlü fenomenler, gazeteciler, sanatçılar derken karma karışık bir durum oluştu. Birileri “barınaklara alınsın” diyor, ortalık kızıştıranlar ”maliyeti çok olur, öldürülsün” diyor, birileri “medeni Avrupa’da sokak hayvanı yok” diyor, başka birileri Avrupa sokaklarında kol gezen fareleri paylaşıyor.

Her gün gündemi sarsan bir olay yaşanırken, sokak köpekleri kavgası tüm skandallara karşın hız kesmeden devam ediyor. Bir de bu aralar, devlet destekli STK yaşam alanları önerisi ortaya atıldı. Bu da hayvan hakları eylemcilerini ikiye böldü. Kimisi duruma sıcak bakıyor, kimisi olumsuz. Ben sahada olan, hangi ilde, bölgede ne kadar köpek var, kısırlaştırmanın 18 senedir es geçildiği alanlarda durum ne boyutta iyi bilen biri değilim. Ancak bilenlerin görüşlerini dinliyorum ve bazen de fikirlerini alıyorum. Yaşam alanı istemeyenler oraların belediye barınaklarından farksız hale geleceğini söylüyor. Diğerleri ise işin içinde STK’lar hayvansever insanlar olursa böyle olmayacağını savunuyor. Ben de sıradan bir insan olarak ya hep ya hiç demek yerine, STK üyeleri ile yürütülecek yaşam alanlarının belediye barınakları gibi olmayacağına ve gerekli olduğuna inanıyorum. Ancak bir şartla…

SOKAKTAKİ KÖPEKLERE DOKUNMAYIN

Bu alanlar sadece ve sadece sokakta yaşayamayacak engelli, hasta, terk edilmiş bir de sosyal hayata uyum sağlayamayan kedi, köpek, çocuk ve insanlarla geçimsiz, rehabilite edilemeyen köpekler için olmalı. Hem sokaktaki nüfus hafifler hem de bir anlamı olur, çünkü inanın yaşam alanları da gereksinim. Örneğin çoğu belediye, terk edilmiş, sokakta yaşama tecrübesi olmayan köpekleri kısırlaştırıp küpeleyip sokağa atıyor, bu o köpekler için korkunç bir şey. Oysaki onlar bu alanlarda güvenle tutulsa ve onlar için yuva arayacak birileri olsa(belediyelerin çoğunda bununla uğraşılmıyor) gayet de güzel olur. Engelliler de bir dernek sahip çıkmazsa yuva da bulamazsa sokakta nasıl yaşarlar? Ancak mahalle sakinimiz olan köpeklere dokunulmamalı, kısırlaştırılıp oldukları yerde yaşatılmalılar, benim fikrim böyle. İyi pazarlar herkese…