Yaşlı Dostlarımız için

20 Şubat 2022 Pazar, 14:46

Yine kış geldi, iş, güç, çoluk, çocuk derken ben yine aile evine mekik dokuyorum. Dolayısıyla oradaki köpeklerimizle haşır neşirim. Yazılarımda bahsetmişimdir, babam ve annemin üç köpeği var. Üçü de 10 yaşını geçti. Ruby 10, Tenten 14, Mercan ise tahminen 14-16 arası bir yaşta. Barınaktan geldiği için tam bilemiyoruz. Geçen sene, bir tek Mercan’da yaşlılık sıkıntıları belirginken, bu sene Tenten de aynı duruma geldi. İkisi de ayağa kalkarken, yatarken zorlanıyor ve merdiven çıkamıyorlar. Neyse ki küçük de olsa bir bahçemiz var, düz ayak. Tenten’in gözler de doğru düzgün görmüyor, Mercan arada idrarını kaçıyor. Yani anlayacağınız, bunların bulunduğu yer huzurevi gibi. Bugüne dek başka köpeklerimiz de oldu ve biz onları daha genç yaşta hastalıklar sebebiyle kaybettik. Köpeklerin yaşlanma sürecine ilk defa bu denli yakından tanıklık ediyorum. Her ne kadar, huzurlu ve mutlu olsalar da, bizler için buruk bir durum. İşin ilginci, köpeklerin yaşlılık dönemleri de çok dile getirilmiyor. Oysaki en az yavruluk dönemi kadar bakıma ihtiyaç duyuyorlar.



En önemli noktalardan biri, bu süreçte, eklem ve kas dirençlerinin azalması. Oturup kalkarken, merdiven çıkarken yaşadıkları zorluklar ve idrar kaçırma sıkıntısı da bu sebepten. Yazın, veteriner hekimimiz Mercan’a kas için bir ilaç vermişti, o büyük ölçüde faydalı oldu. Aynı zamanda eklem ve kaslar için çokça gıda takviyeleri de mevcut. Veteriner hekiminize danışıp bir tane edinmekte fayda var. Küçük köpekleri kucakta taşımak kolay, ancak biz büyük ırk sahipleri için yaşlılık süreci apayrı bir mesele. Yürümede zorlanmayı minimuma indirmek için, pek çok noktaya dikkat etmemiz gerekiyor.



Yaşlılıkta, metabolizmaları da ciddi anlamda yavaşlıyor. Bu sebepten, genç köpeklere özgü mamalar kullanmamak gerekiyor. Daha kolay sindirilebilir, yağ ve karbonhidrat oranı düşük, protein oranı dengeli, “senior” ibaresi bulunan mamaları tercih etmeliyiz. Metabolizmanın yavaşlaması, obeziteye ve ona bağlı omurga ve disk problemlerine ve hatta karaciğer ve kalp yağlanmasına da sebep olabiliyor. Yaşlı köpeklerin sıcak ve soğuğa karşı olan dirençleri de düşüyormuş, bu da aklımızda bulunmalı, gezdirirken dahi, güneşe veya soğuğa maruz kalmamalarına dikkat etmek gerekiyor. Göz problemleri ve sıkça rastlanan katarakt sorunu damlalarla hafifletilebiliyormuş. Bir de bu dönem, yaşlı dostlarımız sevgiye daha çok ihtiyaç duyarmış, onları bol bol sevelim. İyi pazarlar.