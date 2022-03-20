Yıldız Tilbe'nin skandal çağrısına tepki: 'İhtiyacımız olan sağduyu'

20 Mart 2022 Pazar, 13:20

Geçen hafta Yıldız Tilbe, sokak köpeklerinin zehirlenmesini destekleyen bir tweet atınca tepkilerin hedefi oldu. Linç edildi desek yeridir. Sadece insanlar değil, kurumlar tarafından da boykot edildi. Tilbe’nin çıktığı mekana içki dağıtımı yapmayacağını belirten bir firma dahi oldu mesela. Hal böyleyken geri adım attı, yazdığı tweet’i sildi. Ancak ekran görüntüleri alınmıştı bir kere, yaptığı bu vahşet çağrısı da akıllara kazındı. Daha öncesinde de olmadık laflar etmişliği vardı fakat bu denli antipati topladığını hiç hatırlamıyorum. Ne yazık ki Tilbe’nin bu çıkışı, organize bir troll örgütünden ilhamla yaptığını düşünüyorum. Son iki üç yıldır giderek daha gün yüzüne çıkan “köpek sorunu” adlı bir sayfa var. Köpek korkusu yaşayan, ancak bunu nefrete dönüştürmüş bireylerin kurduğu bir hesap gibi görünse de işin bu kadar basit olmadığı hissediliyor. Temelde aynı cümleleri, aynı üslupla defalarca kez yazan az takipçili kişiler dikkat çekiyor. Bu kişiler kurumların hayvanlarla ilgili attıkları pozitif gönderilerin altına üşüşüp nefret söylemleri saçıyor ve bunu gayet organize şekilde yapıyorlar. Ben, Tilbe’nin de tabiri caizse bu kişilere ait söylemlerin gazıyla o vahşet çağrısını yaptığını düşünüyorum. Ancak bu kadar tepki alması toplumdaki sağ duyunun açık ara önde olduğunu gösterdi. Bu da yüreğime su serpti.

VEFA VE SADAKAT

Yıldız Tilbe bu açıklamayı yaptığı vakit ben halamın ani vefatının etkisindeydim, kendisini bir kalp krizi sonucu kaybettik. Çok, ama çok üzgünüm. Bir süredir halamla yaşıyor, benim çocuğa beraber bakıyorduk. Olayın ilk anında daha kimse tam ne olduğunu anlayamazken, bizim Luna çocuğun oyun çitlerinden atlayıp halamın başında çırpınmış. Köpekler çok hisli hayvanlar, vefasıyla, sadakatiyle insanı etkilemiş, dost olmuş hayvanlar. İnsanlık tarihi yanılıyor olamaz. Evet popülasyon bir problem ama bizler insanız, çözüm üretebilen canlılarız. Katliam yapmak yerine, aşılatıp, kısırlaştırarak popülasyonu kontrol altına alabiliriz. Yeter ki gerekli mecralara bu mesajı verelim, kurumların çalışması için çağrıda bulunalım. Belediyelerinize kısırlaştırma yapıp yapmadığını sorarak onları bu işe teşvik edebilirsiniz. Her hayat değerlidir. İyi pazarlar.