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Cumhuriyet gazetesi mobil uygulamaları yenilendi: Türkiye’nin aydınlık yüzü Cumhuriyet yeni yüzüyle cebinizde!

Cumhuriyet gazetesi mobil uygulamaları yenilendi: Türkiye’nin aydınlık yüzü Cumhuriyet yeni yüzüyle cebinizde!

21.05.2025 16:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet gazetesi mobil uygulamaları yenilendi: Türkiye’nin aydınlık yüzü Cumhuriyet yeni yüzüyle cebinizde!

101. yılına giren Türkiye’nin en köklü gazetesi Cumhuriyet, yenilenmiş yüzüyle sizlerle…

Türkiye'nin en köklü gazetesi Cumhuriyet, dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım daha attı. cumhuriyet.com.tr’nin mobil uygulamaları, daha sade ve yenilenmiş tasarımıyla, güçlendirilmiş altyapısı sayesinde artık çok daha hızlı ve kullanıcı dostu.

Yenilenen uygulamalarımızı indirmek için

App Store'dan indirmek için

Google Play'den indirmek için


Yeni uygulama ile:

Güncel haberler, analizler ve köşe yazılarına anında ulaşabilirsiniz.

Sadeleştirilmiş ve modern arayüz, okuma konforunu artırıyor.

Akıllı bildirim sistemi, en önemli gelişmeleri size anında ulaştırıyor.

Cumhuriyet, özgür ve bağımsız gazetecilik misyonunu, yenilenen dijital yüzüyle daha erişilebilir ve daha işlevsel hale getiriyor.

Cumhuriyet’in yenilenen uygulamasını şimdi App Store ve Google Play’den indirerek deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

App Store'dan indirmek için

Google Play'den indirmek için



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