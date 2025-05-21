Cumhuriyet gazetesi mobil uygulamaları yenilendi: Türkiye’nin aydınlık yüzü Cumhuriyet yeni yüzüyle cebinizde!

Türkiye'nin en köklü gazetesi Cumhuriyet, dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım daha attı. cumhuriyet.com.tr’nin mobil uygulamaları, daha sade ve yenilenmiş tasarımıyla, güçlendirilmiş altyapısı sayesinde artık çok daha hızlı ve kullanıcı dostu.

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Yeni uygulama ile:

Güncel haberler, analizler ve köşe yazılarına anında ulaşabilirsiniz.

Sadeleştirilmiş ve modern arayüz, okuma konforunu artırıyor.

Akıllı bildirim sistemi, en önemli gelişmeleri size anında ulaştırıyor.

Cumhuriyet, özgür ve bağımsız gazetecilik misyonunu, yenilenen dijital yüzüyle daha erişilebilir ve daha işlevsel hale getiriyor.

Cumhuriyet’in yenilenen uygulamasını şimdi App Store ve Google Play ’den indirerek deneyimlemeye başlayabilirsiniz.







