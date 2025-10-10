Cumhuriyet okurlarının başlattığı dayanışma kampanyası Cumhuriyet imecesine destek sürüyor: ‘Sadece bir gazete değil, halkın sesidir, vicdanıdır’

Gazetemiz Cumhuriyet, her geçen gün artan baskılar ve ekonomik zorluklar nedeniyle Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) isteği ve desteğiyle bağış ve dayanışma kampanyası sürüyor.

Cumhuriyet imecesi isimli kampanyaya gelen destek mesajları şöyle:

Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu:

''Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, halkın özgürlük ve eşitlik iddiasıdır. Cumhuriyet gazetesi de bu iddiayı 101 yıldır kalemiyle taşımış, halkın sesi olmuştur. Ankara Barosu olarak bu emeği selamlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi, adını taşıdığı değerlerin en önemli savunucularındandır. Kuruluşundan bu yana demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve basın özgürlüğünün yanında durarak toplumun vicdanını temsil etmiştir. Bugün ise reklam ambargoları ve hukuki baskılarla susturulmak istenen yalnızca bir gazete değildir. Doğrudan halkın haber alma hakkı hedef alınmaktadır. Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil, yurttaşların da özgürlüğüdür. Farklı seslerin susturulduğu, eleştirinin cezalandırıldığı bir ülkede hukuk da nefes alamaz. Cumhuriyet gazetesi, tüm bu zorluklara rağmen gerçeğin, aklın ve adaletin sesini yükseltmeye devam etmektedir. Basının üzerindeki baskılara karşı dayanışma, demokrasimize sahip çıkmanın en temel yoludur. Cumhuriyet’in sesi susturulamaz.

''HALKIN VİCDANIDIR''

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz:

''Cumhuriyet gazetesi, kurulduğu günden bu yana, ülkemizin içinden geçtiği her karanlık dönemde basın özgürlüğü ilkesini ve halkın haber alma hakkını büyük bir sorumlulukla sahiplenerek eşit, özgür, adil ve demokratik bir gelecek mücadelesinin sesi olmuştur. Cumhuriyet, sadece bir gazete değil, halkın sesidir, vicdanıdır. Bugün karşı karşıya kaldığı baskı ve ekonomik kuşatma karşısında Cumhuriyet gazetesini yaşatmak demek, hepimizin ortak geleceğini korumak demektir. TMMOB olarak bugüne kadar başta biz mühendis, mimar ve şehir plancıları olmak üzere, mücadele eden tüm toplumsal kesimlerin sesi olan Cumhuriyet gazetesine, tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı destek olmaya çağırıyoruz. CUMOK’un açmış olduğu bu kampanyayı elden ele, hep beraber büyütelim.''