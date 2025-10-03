Cumhuriyet'e destek ve dayanışma çağrısı

Cumhuriyet, 101 yıldır halkın haber alma hakkını savunan, özgür ve bağımsız bir gazete. Bugün de aynı kararlılıkla görevimizi sürdürüyoruz.

Cumhuriyet gazetesinin patronu yok, holdingi yok. Hiç kimseden, hiçbir kurumdan emir almaz. Tek yol göstericisi; büyük önder Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık temelini oluşturan Aydınlanma Devrimleridir.

Cumhuriyet, daha önce olduğu gibi bugün de laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkesinin izleyicisi, insan hakları ve eşitlikten, özgürlükten, Aydınlanmadan yana, çevreye duyarlı toplumun dirençle ayakta duran yürekli kalesidir.

Bugün gelinen noktada, şunu açıkça söylemek zorundayız: Gazetemiz her geçen gün artan baskılar ve ekonomik abluka ile karşı karşıyadır. Bu koşullar bağımsız gazeteciliği her zamankinden daha fazla tehdit etmektedir. Ancak biliyoruz ki bağımsız kalmak yalnızca siz okurlarımızın desteğiyle olasıdır.

Bu nedenle sizleri, CUMOK’un (Cumhuriyet Okurları) isteği ve desteğiyle başlayan bağış ve dayanışma kampanyamıza, Cumhuriyet’in geleceğine imeceyle ortak olmaya çağırıyoruz. CUMOK, Atatürkçü Düşünce Derneği, başta kadın kuruluşları olmak üzere sivil toplum örgütleri ile laik demokratik Cumhuriyete inanan tüm halkımızın gazetemiz Cumhuriyet’e bu zorlu süreçte sahip çıkacağına inanıyoruz. Her katkınız bağımsız, ilkeli gazeteciliğimiz ve yayıncılığımızın yarınlara taşınmasına güç verecektir. Gelin, bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Cumhuriyet için el ele, omuz omuza.

CUMOK’un çağrısıyla başlayan kampanyayla bağış almaya vakfımız yetkilidir. Bağışlarınızı gazetemizden ve internet sitemizden duyurulan banka hesap numaralarına yatırabilirsiniz.

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.

Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.

Cumhuriyet 101 yıldır aydınlanmacı. Bağışınızla aydınlanma ateşi parlayacak.

Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.

Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006 4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-------

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000 0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

---------

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000 0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

Kredi kartı ile bağış yapmak için tıklayınız