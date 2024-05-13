17. Yarımada Spor Oyunları’nda ödüller sahiplerini buldu

Çeşme’nin ev sahipliğindeki 17. Yarımada Spor Oyunları sona erdi. Yarımada Spor Oyunları’na, 9 ilçeden, 15 branşta, yaklaşık iki bin 50 sporcu katıldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Başkan Denizli; “17. Yarımada Spor Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:00
17. Yarımada Spor Oyunları’nda ödüller sahiplerini buldu
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Bu yıl 6-11 Mayıs tarihleri arasında İzmir'in Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Narlıdere, Menderes, Güzelbahçe ve Balçova olmak üzere toplam 9 ilçesinden sporcuların katıldığı 17. Yarımada Spor Oyunları'nda, Badminton, basketbol, 3 x 3, bocce, dart, futbol, kros, masa tenisi, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, taekwondo (kyorugi), tenis, yelken, yüzme (açık su) branşlarında, yaklaşık iki bin 50 sporcu mücadele etti. Dereceye girenlere ödülleri verildi. 

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli “17. Yarımada Spor Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduk… Çocuklarımızla, sporcularımızla, gençlerimizle, spora ve Çeşme'ye yakışan bu hafta için organizasyonda emeği geçen Vali Yardımcımıza, Çeşme Kaymakamımıza, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve Çeşme Belediyesi emekçilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 


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