Alaşehir'de üzümle yapılam yemekler birbiriyle yarıştı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:33

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:33

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinlikleri devam ediyor. Festivalde üzümle yapılan "Üzüm Lezzetleri Yarışması" düzenlendi. Jüri üyeliğini Yaşar Çataldere, Ferhat Kabataş, Hüseyin Korkmaz, Esra Gizem Güngör, Hacer Karagöz ve Ayla Sevimli yaptığı yarışmada birbirinden lezzetli tarifler izleyenlerin ve jüri üyelerinin gözünü doldurdu.

Yemeklerde lezzet, görünüş ve emek üzerinden değerlendirme yapılan yarışmada Ümran Yeşil 53 puanla birinci, Zehra Eriş 52 puanla ikinci ve Seçil Özdemir 49 puanla üçüncü oldu.

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu yıl üzüm festivalinde üzümlü lezzetler yarışması düzenledik. Birbirinden lezzetli tatlı, tuzlu, etlisine kadar ürünlerimiz yarıştı. Kadınlarımız sergiledikleri ürünleriyle hem sunumuyla, hem tadıyla kıyasıya yarıştılar. Amacımız sultaniye üzümün hak ettiği yere ulaşması ve onun katma değerli ürünlerin içerisinde yer almasının sağlanması. Bu tür çalışmalarla inşallah sultaniye üzümü tüm lezzetlerin arasında tat vermeye devam edece" dedi.

Yarışmada birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye gram altın verilirken, yarışmaya katılanların tümüne içerisinde çeşitli hediyeler bulunan birer çanta verildi.



