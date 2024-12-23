Alkışlar Göztepe’ye

Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:39

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:42

Süper Lig’in bir haftalık araya gideceği haftada Göztepe bu kez geçen hafta olduğu gibi “fırsat haftasını” harcamadı. Klasman rakiplerinden Rizespor’u 3-0 ile geçerek hem Karadeniz ekibi ile fark açtı hem de Eyüpspor, Samsunspor ve BJK’nın 2’şer puan kaybettiği haftada 3 puan alarak dördüncü sıraya yükselmeyi başardı.

Göztepe’nin dördüncülüğe yükselme ümidinden dolayı tribünler dün bambaşkaydı. O yüzden takım sahaya çıktığında tribünlerin attığı ilk slogan “Ele ele kol kola gelin tribüne/Galibiyet için söz verin bize” oldu. Stadı dolduran 18 bin taraftar seremonide hep bir ağızdan dev bir koro ile Medcezir’i söylerken, İstiklal marşı sonrasında da santraya gidilirken stadı “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” belgisi ile inleterek her zamanki gibi İzmir duruşunu ortaya koydu.

Stoilov, adeta sakatlar ordusuna dönen takımda Rizespor karşısında Taha’nın yerine Koray’ı stoperde değerlendirirken stoper Miroshi’yi orta alanda görevlendirdi. Matsuki’yi kulübede tutan Bulgar Hoca, Juan’ın yokluğunda Romulo’nun yanına Tijaniç’i monte etti.

Göztepe’nin eski hocası İlhan Palut, Rizespor teknik direktörü olarak Göztepe Gürsel Aksel’deydi bu kez.

GÖZ GÖZ ARADIĞI GOLÜ İLK 45’TE BULDU

İlk beş dakikada kontrollü olan Göztepe bilahare rakip kaleye yıkmaya başladı oyunu. Yalnız 4’te Rizespor forvetinden çıkan ve yan direkten dışarı çıkan şut az kalsın soğuk bir duşa neden olacaktı! Ancak konuk ekip bundan sonra oyunun çeyrek bölümü sona erene kadar Göztepe kalesinde gözükemedi. Sarı kırmızılılarda ilk yarının tartışmasız en iyisi olan Hugo’nun 12’deki nefis şutu, adından 14’te de Romulo’nun şutu az farkla dışarı çıktı. Göz Göz aradığı golü gecikmeden 25’te buldu; Tijaniç’in soldan kullandığı kornere Miroshi vurduğu kafayla Grbic’i avlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 34’te İzmir ekibi inanılmaz bir gol kaçırdı; günün başarılı ismi Hugo sağdan getirdiği topu Bokele’ye uzattı, bu oyuncu daha zor olanı yaparak dışarı attı topu. Ardından Tijaniç’in güzel şutu yandan dışarı çıktı. Ardı arkası kesilmeyen Göztepe ataklarında dakikalar 43’ü gösterirken Dennis'in yayın üzerinden nefis şutu sol doksanın üzerinden dışarı çıktı.

RİZESPOR’UN GARDI 65’TEN SONRA DÜŞTÜ

İkinci yarıya konuk ekip daha atak başladı ve ilk 10 dakika top Göztepe yarı alanında oynandı. Rize forvetlerinin 52’deki şutu Lis’te kalırken 54’teki yandan dışarı çıktı. Stoilov önde olsa da takımı geri çekmeyen bir hoca ve 55’te Hugo-Matsuki değişikliğini yaparak hareketli bir ismi içeri atıp ilk hamlesini yaptı ve sarı kırmızılılar yeniden inisiyatifi aldı. Japon’un 57’deki frikiği yandan dışarı çıktı. 60’ta Dennis içeri giren Tijaniç’i gördü, tribünlerin gol diye ayağa kalktığı pozisyonda onun şutu yan ağlara gitti. 64’te Romulo’nun yayın üzerinden plasesi kalecide kaldı. 64’te belki de maçın kırılma anı yaşandı; Lis, Rizespor forvetinin gollük vuruşunu iki hamlede zor kontrol etti.

65’ten sonra Göz Göz kontratak oyununa geçti ve rakibini adeta şaşkına çevirdi. 70’te Romulo ve Tijanç’le rakip kaleye gelen ve sonuç alamayan ev sahibi 72’de yine soldan çabuk ve etkili geldi, Romulo, Matsuki’yi gördü, o da daha müsait durumdaki Tijaniç’e uzattı. Sloven oyuncunun plasesine parmaklarıyla dokunan Grbic gole engel olamadı ve fark ikiye çıktı. Golden sonra Ogün-Nielsen değişikliği geldi. 79’da Tijaniç ve Miroshi bir kez daha sahneye çıktı; ilk golü bir duran toptan, kornerden Miroshi’ye kafa ile attıran Tijaniç, bu defa da frikiği bu oyuncunun kafasına gönderdi ve Miroshi kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

84’te İsmail, Nazım ve Doğan oyuna dahil olurken Dennis, Djalma ve Tijaniç çıktı. Stolilov, uzatmalarda ise Bucaspor 1928 kupa maçının başarılı ismi Furkan’a forma vererek Romulo’yu da alkışlattı. Bu arada 87’de ceza alanında Romulo ile Grbic çarpıştı ve kaleci hareketsiz kaldı. Ambulansla hastaneye götürülen kaleciye uzun süre alkışlarla moral vermesi Göztepe tribünlerinin, takdire şayandı.

SÜPER LİG’İN İZMİRLİSİ NELER YAPABİLECEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Göztepe, kendi karakterini sahaya büyük ölçüde yansıttığında neler yapabileceğini eksik kadrosuna karşın güçlü rakibi Rizespor’u farklı geçerek bir kez daha gösterdi. Nitekim dördüncülüğe yükselmek için maçın bitmesine 30 dakika kala önde olduğu halde geriye yaslanmayı hiç düşünmeyen, hatta iki farkla öndeyken üçüncü golü arayan Göz Göz için tribünlerin yaptığı tezahürat “Göztepe’miz Avrupa’ya” oldu. Göztepe takım olarak iyiydi, yardımlaşma da üst düzeydeydi. Stoilov da galibiyette doğruları yaparak rolünü oynadı. Oyuncuları da onun istediğini sahaya büyük ölçüde yansıttı. Dünün en iyileri ise Miroshi, Heliton, Tijaniç yanında kaptan Lis, Romulo ve sonradan oyuna giren Matsuki ile 55 dakika sahada kalan Hugo idi. Hugo’da kumaş var, açıldıkça ve özgüven kazandıkça daha iyi ve yararlı olacak.

Stoilov ve öğrencileri alkışı hak etti. Alkışı hak eden bir başka unsur da Göztepe’nin taraftarıydı. Takımını destekledi, Grbic’e moral vermeyi akıl etti. Statta dün hiç küfür de duymadım. Bu taraftar, bu sezon gerçek bir “on ikinci adam” ve her hal ve şartta takımının yanında. Çünkü biliyor; namuslu ve her şeyini veren, vermeye çalışan bir teknik ekip ve futbolcu grubu var takımda.

DÖRDÜNCÜLÜĞÜ KORUMA BASKISINA DİKKAT!

Göztepe bir haftalık aradan sonra deplasmanda GS ve evinde Kasımpaşa ile oynayacak ve ilk devreyi bu iki maçla tamamlayacak. Futbolcular dördüncülüğü koruma baskısı altında kalmazlarsa ilk yarıyı da dördüncü hatta belki de üçüncü olarak kapatabilir. O yüzden mental hazırlık da çok önemli. Göztepe, ara transferdeki iki-üç takviye ile hedefine ulaşabilir, Avrupa biletini alabilir. Yeter ki inansın.