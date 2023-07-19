Atatürk’ün Ilıca’ya gelişinin 97. yılı kutlanacak

Yayınlanma: 19.07.2023 - 14:28

Güncelleme: 19.07.2023 - 14:28

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’de suikast girişimi sonrasında Ilıca’ya gelişinin 97. Yıl dönümü anısına 3 gün sürecek bir dizi etkinlik düzenliyor. 21-22-23 Temmuz tarihleri arasında Ilıca Taş İskele’de sergiden söyleşiye, konserlerden dans gösterilerine kadar dolu bir programla kutlanacak etkinlikte Atatürk Fotoğrafları ve Eski Çeşme Fotoğrafları sergisi, “Kadın Efeler” dans gösterisi ve Zeybek Gösterileri yer alacak.

ALİ KOCATEPE SAHNE ALACAK

Ilıca’dan Ata’mıza Selam etkinlikleri kapsamında Hanri Benazus’un “Cumhuriyet Fotoğrafları” Koleksiyonu Sergisi üç gün boyunca açık olacak. Festivalin ilk gününde 21 Temmuz Akşamı sahne alacak olan ünlü besteci, yorumcu, söz yazarı ve müzik yapımcısı Ali Kocatepe şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşatacak. Festivalin ikinci günü 22 Temmuz Cumartesi Mustafa Başgülşen “Geldikleri Gibi…” isimli 2 perdelik tek kişilik gösteri yapacak. Festivalin son gününde saat 20.00’de Hanri Benazus “İnsan Yönüyle Atatürk” Söyleşisi gerçekleştirecek. 23 Temmuz akşamı ise Maya Eryüce - Altuğ Dilmaç ve Zafer Çebi Orkestrası eşliğinde “Zamansız Şarkılar” konseriyle müzik severler Ilıca’nın ılık rüzgarlarının esintisinde büyülü bir yolculuğa çıkacak.

“ILICA’DA BULUŞALIM”

Herkesi Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Mustafa Kemal’in ışığında buluşmaya davet eden Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran; “Ata’mızın Ilıca’ya gelişinin 97. Yıl dönümünde tüm Çeşmelileri, tatil için gelen tüm misafirlerimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, devrimlerin ışığında buluşmaya davet ediyorum. Mustafa Kemal’in büyük düşlerini gerçekleştirmek için O’nun izinde ilerledğimiz sürece hiçbir karanlığa teslim olmayacağız. Umutla, azimle Mavi Gözlü Dev’in yolunda yürümeye devam edeceğiz. Herkesi, Ilıca’mızın eşsiz güzelliklerini paylaşmaya, bir kez daha Ata’mıza olan sevgimizi coşkuyla haykırmaya çağrıyoruz. Bu büyük coşkuyu kaçırmayın.” dedi.