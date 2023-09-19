Avrupa Hareketlilik Haftası Bornova’da spor ve eğitim ile kutlanacak

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:56

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:56

Bu sene “Şehrini Keşfet” ve “Gelecek Enerjini Koru / Save Energy” olarak belirlenen sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” Bornova'da Bornova Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor.

Hafta kapsamında hazırlanan Kompost Uygulama Atölyesi Doğal Tarım Çiftliği’nde yapılırken, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nından başlayan bisiklet turu ise önce Yassıtepehöyü’ne ardından da Yeşilova Höyü’ne devam etti.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ise STK'ların katılımı ile yapılan kompost üretim eğitimi ve Yaşar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen karbon ayak izi ölçüm atölyesine ev sahipliği yaptı.

Bornova Belediyesi tarafından hizmete açılan Doğal Tarım Çiftliği’nde yapılan Kompost Uygulama Atölyesi’nde belediye tarafından üretilen kompostlar tarım gönüllülerince alana uygulandı. Hazırlanan yataklara kışlık sebze ve meyve ekimleri gerçekleşti. Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda biraraya gelen bisikletliler Bornova’nın tarihi alanlarına doğru pedallarını çevirdi. Uğur Mumcu Küktür ve Sanat Merkezi’n de gerçekleşen etkinliklerde Endüstriyel Kompost ve Biyoteknoloji Danışmanı Halil Tolga İlçin, kompost gübre yapımını anlattı.

KARBON AYAK İZİ ÖLÇÜM ATÖLYESİ

Karbon ayak izi ölçüm atölyesinde ise Yaşar Üniversitesi ile AB 2020 Horizon programı PSLifestyl projesi kapsamında STK ve belediye çalışanlarına tüketim alışkanlıkları ile ilgili eğitim ve anket çalışması gerçekleştiridi.

Eğitimde Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili, PSLifestyle Projesi’nin anlatarak küresel ısınma ile biyoçeşitliliğin yok edildiğine dikkat çekti. Pirili, “İzmir’de Bornova Belediyesi ve diğer yerel yönetimlerle bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ama vatandaşlar da buna katılmalı. Emisyonları bireysel olarak düşürmeli ve gereksiz tüketimden kaçınmalıyız. Bu da farklı bir yaşam tarzıyla olabilir. Dünyaya daha başka bakmalıyız”dedi. Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil’de Bornova Belediyesi olarak çevre konusundaki etkinlikleri arttırarak devam ettireceklerini ifade etti.

SPORDAN, EĞİTİME

Bornova Belediyesi’nin “Avrupa Hareketlilik Haftası” için hazırladığı programda spor etkinliklerinden meyve sebze dikimine kadar birçok aktivitenin yer aldığını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Hafta kapsamında hazırladığımız programda Homeros Vadisi Trekking etkinliği, bisiklet turu, eğitim ve anket çalışmaları ile atölye çalışmaları ayrıca temel ısınma hareketleri, sabah sporları ve yoga dersleri yer alıyor. Ayrıca haftaya çocuklarında katılımını sağlamak için Mevlana Mahallesi’nde bulunan Toplum Bilim Merkezi’mizde çeşitli bilim kampları açıyoruz” diye konuştu.