Aynı anda üç ayrı metro çalışması devam ediyor

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte bulunan sivil toplum kuruluşu ve hemşehri derneklerinin davet ettiği buluşmaya katıldı. Kentte yaptıkları projeleri sıralayan Soyer, “3 ayrı raylı sistem hattı çalışmasını bir arada yürütüyoruz. İzmir’in tarihinde böyle bir şey olmadı. Buca metrosu, 2019 seçimlerinde aday olduğum zaman adaylık beyannamemde taahhütte bulunduğum bir projeydi. ‘Bu kadar da yüksekten atma başkan’ diyenler olduğunu hatırlıyorum. Buca metrosu vaktinden önce bitecek ve İzmir için tarihin en büyük yatırımı olacak. Aynı zamanda en verimli yatırımı olacak. İnşaat bittiğinde bulduğumuz finansman kaynağının geri ödemesi başlayacak. Geri ödemesini de yine kimsenin cebinden para çıkmadan işletmenin kendisi yapacak. Senelik cirosu 45 milyon Avro olan bir yatırım. Kendi kendini ödeyecek. Ne devletin ne belediyenin ne de vatandaşın cebinden para çıkacak. Narlıdere metrosunu 14 Şubat’ta açıyoruz. Çiğli tramvayını şubat ayı başında açıyoruz” dedi.

İZMİR’DE 600 KİLOMETRE YAĞMUR SUYU KANALI VARDI

Özellikle İzmir Körfezi’nin kent açısından son derece önemli olduğunun altını çizen başkan Soyer, şunları söyledi: “Körfez ile ilgili 11 milyar liralık yatırım yaptık. Kokmayan ve yüzülebilir bir körfez turizmin, tarımın, sanayinin marka ve rekabet gücünü büyütür. Yatırımlarımızın büyük bölümü yeraltında ama ben İzmir’in basiretli ve sağduyulu insanlarının bunu gördüğünü biliyorum. Cumhuriyet tarihinde yapılan yağmur suyu kanalının yarısını 4 yıl içerisinde biz yaptık. İzmir’de 600 kilometre yağmur suyu kanalı vardı. 300 kilometreden fazla yağmur suyu kanalını 4 buçuk sene içerisinde yaptık.”