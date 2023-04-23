Balçovalı çocuklar unutulmaz bir 23 Nisan yaşadı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 20:21

Güncelleme: 24.04.2023 - 10:26

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balçova’daki çocuklar için unutulmaz bir güne dönüştü.

Sabah erken saatlerde Adalet ve Demokrasi Parkına kurulan dev şenlik alanında çocuklara değişik etkinlikler hazırlandı. Balçovalı çocuklar, robot araba, sihirbaz, jonglör gibi sahne şovlarından, yüz boyama etkinliklerine, şişme oyun ve aktivite alanlarından piknik oyunlarına kadar birçok etkinlik alanında da gönüllerince eğlendi. Tahta bacak ve masal kahramanları bandosu, alandaki çocuklara sürekli şarkılar çaldı. Çocuklara gün boyunca patlamış mısır dağıtıldı.



ÇALKAYA: "ÇOCUKLARA UNUTAMAYACAKLARI BİR HEDİYE VERMEK İSTEDİK"

Alanda çocuklarla birlikte zaman geçiren ve oyunlar oynayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Geçen yıl yaptığımız etkinlikte çocuklarımız çok mutlu olmuştu. Bu yıl etkinliğimizin çerçevesini daha geniş tutarak çocuklarımızın çok eğlenmesini istedik. Atamızın Çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, çocuklarımızın hiç unutamayacakları bir anısı olsun istedik. Bugün gönüllerince eğlendiler. Çocuklarımıza Ulusal Bayramları unutturmayan anne ve babalara do çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.