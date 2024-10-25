Barınma krizi derinleşiyor

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

Son yıllarda artan barınma krizi katlanarak devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi BETAM ile bir emlak sitesinin işbirliğiyle hazırlanan eylül ayı kira raporuna göre, Türkiye genelinde kiralık konut metrekare fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 45.2’ye gerilerken İzmir’de bu oran yüzde 56.3 olarak kaydedildi. Krizden en çok etkilenen öğrencilerin barınma sorunları, bireysel bir problem olmaktan çıkıp, toplumsal bir krize dönüşmüş durumda. İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da konut açıklığına dikkat çekerken öğrenciler hükümetin çözüm üretmesini ve KYK burslarında artış bekliyor. İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yüksek konut açığı ve artan yaşam maliyetlerinin kiralarda büyük bir artışa yol açtığını belirtti. İzmir’in son dönemde yoğun göç alan bir şehir olduğunu vurgulayan Güleroğlu, “Konut açığımız var ve konut kredi ile mevduat faizlerinin yüksek olduğunu dönemde konut piyasasında satış yönünde ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Yeni konut üretilemediği için ve yaşam standartlarının pahalı olmasından kaynaklı olarak kira fiyatlarında artış gözlemleniyor” dedi.

KİRALARIN YÜKSEKLİĞİ VE EV ARAYIŞI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Helin Randa, KYK yurtlarındaki kötü koşullardan sonra yüksek kiralarla karşılaştığını belirterek barınma krizinin çözülmesi için KYK burslarına zam ve kiraların düşürülmesini talep etti. Randa, öğrencilerin ders çalışacak uygun alan bulamadığını ve mevcut durumun acil olarak düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. KYK yurtlarında geçirdiği zorlu bir yılın ardından, ikinci ve üçüncü sınıf dönemlerinde ev aramak zorunda kaldığını belirten Randa, “Yurt koşulları son derece kötüydü. 6 kişilik odalarda kaldık ve yemekler yetersizdi. Yurdun çevresi de güvenli değildi” diyerek yurt deneyimini anlattı. Depreme dayanıklı ev arayışında Buca bölgesini hedeflemesine rağmen, yüksek kiralarla karşılaştığını ifade etti. Ev arkadaşlığını da deneyimlediğini belirten Randa,“Küçük evler bile çok pahalıydı. Sonunda bir arkadaşım ile ev tutmak zorunda kaldım bu da ulaşımda zorluklar yaşamama sebep oldu ardından okula yakın mesafede bir ev tutmak zorunda kaldım” dedi.

BURS 2 BİN LİRA, KİRA 13 BİN LİRA

KYK bursunun yetersiz olduğunu vurgulayan Randa, “Bursum 2 bin TL ama kira 13 bin TL. Hem ailemin yardımı hem de çalışarak kiramı karşıladım” şeklinde konuştu. Randa, mevcut kiraların yanı sıra yurtların kalitesizliğinin ve öğrenci sayısının artmasının, barınma krizini daha da derinleştirdiğini belirtti. Öğrencilerin yaşadığı bu barınma sorunlarının çözülmesi gerektiğini savunan Randa, KYK burslarına zam yapılmasını, kiraların düşürülmesini ve daha kaliteli konutların sağlanmasını talep etti. “Öğrenciler, ders çalışma alanı bile bulunmayan kalabalık odalarda ya da okula uzak evlerde kalmak zorunda kalıyor. Bu kriz bir an önce çözülmeli” diye konuştu.



