Başkan Karaca alkışlarla mazbatasını aldı

Yeniden Fethiye Belediye Başkanı Seçilen Alim Karaca, Adliyesi önündeki kalabalığın alkışlarıyla mazbatasını adlı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:29
Başkan Karaca alkışlarla mazbatasını aldı
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde yüzde 45.43 oy alarak yeniden Fethiye Belediye Başkanı seçilen CHP'li Alim Karaca mazbatasını aldı. Fethiye Adliyesi’nde Fethiye İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ungan’ın elinden mazbatasını alan Alim Karaca ve Belediye Meclis üyelerini kalabalık bir yurttaş grubu da destekledi.

Fethiye Adliyesi önünde çok kısa bir açıklama yapan Karaca, “Burası Adliye olduğu için uzun bir konuşma yapmayacağım. Kadın Kollarımızdan,  Gençlik Kollarımıza, çaycısından şoförüne, proje ekibine, gecesine gündüzüne katan partili partisiz bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. İkinci beş yılımız Fethiye’mize hayırlı olsun” dedi. Başkan Karaca ve Meclis üyeleri mazbatalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, Fethiye Belediyesi’ne geçtiler. Karaca’yı belediye personeli alkışlarla karşıladı.


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