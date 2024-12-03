Başkan Mutlu: Bu şehri, bu meclisle beraber yöneteceğiz

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:04

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:04

Konak Belediye Meclisi, aralık ayının ilk toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yönetiminde toplanan meclis oturumunu siyasi partilerin Konak ilçe başkanları, yöneticileri ve mahalle muhtarları da takip etti. Yoğun gündemli toplantıda kente dair önemli kararlar alınırken 2023 yılı Sayıştay Denetim raporu meclise sunuldu. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile teknik destek programı sözleşmesinin oybirliğiyle kabul edilmesi ve Kemeraltı’nda TMMOB ile işbirliğinin onaylanması gündemde dikkat çeken maddeler oldu. Meclis gündeminin yanı sıra gelen soruları da yanıtlayan Başkan Mutlu, “Hiçbir mazeretimiz yok. Biz bu şehri bu meclisle beraber elbirliğiyle yöneteceğiz” ifadelerini kullanarak Mazeretsiz Kent Konak vurgusu yaptı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜME EĞİTİM DOPİNGİ”

İZKA’nın “2024 Yılı Kentsel ve Mekansal Çalışmalar Teknik Destek Programı” kapsamında Konak Belediyesi’nin proje başvurusu ve başvuru kabulünün ardından sözleşme imzalanması için Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya meclis, oybirliğiyle tam yetki verdi. Başkan Mutlu, İZKA’nın bir teknik destek programı açıkladığını ifade ederek, “Biz de bu teknik destek kapsamında, belediyemizde kentsel dönüşüm alanında çalışan teknik personelimizin eğitim almasını talep ediyoruz. Kabul edilmesi durumunda İZKA’yla sözleşmeyi imzalayacağız” dedi.

“KEMERALTI GÖZBEBEĞİMİZ”

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile “Tarihi Kemeraltı Bölgesinde Bulunan İşyerlerinin Elektrik ve Topraklama Tesisatı Denetimlerinin Yapılması” ve “Tarihi Kemeraltı Bölgesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Aşamasında Belediye Adına Elektrik ve Topraklama Tesisatı Denetimlerinin Yapılması” hakkında işbirliği protokolü de onaylanan maddeler arasında yer aldı. Meslek odalarının kamu yararına çalışan, kamusal denetim yapan, kamu adına hizmet etmek adına kurulmuş kurumlar olduğunu dile getiren Başkan Mutlu, yapı denetim yasasının tescilli binaları kapsamadığını da hatırlattı. Kemeraltı’nın Konak’ın gözbebeği olduğuna dikkat çeken, yangınların ise her açıdan can yaktığını ifade eden Başkan Mutlu şöyle konuştu:

“Elektrik Mühendisleri Odasıyla birlikte yol yürümek istememizin nedeni kamusal bir denetim talep etmemiz. Yangınlar oluyor. Kemeraltı bizim gözbebeğimiz. Kemeraltı’nda yanan her bir bina esnaf için 2 bin liralarla kıyaslanamayacak çok büyük bir mali yük. Bizim için de giden bir kent belleği, büyük bir kent mirası. O yüzden böyle bir kamusal destek almak istedik. Elektrik Mühendisleri Odasının da anlattığı şu; zaman içinde elektrik tesisatının eski kalması ama elektrik kullanımının artması. Klima başta olmak üzere bu kullanımlar sıkıntı yaratıyor. Hatta biz esnaf derneğiyle birlikte deneme de yaptık, raporlarımızı çıkardık ve esnafa da bu raporları verdik. Ruhsat aşamasında istediğimiz ama binasının denetlenmesini isteyenler için de açık bir uygulama olacak.”

KEMERALTI’NA GENÇ DOKUNUŞ

Başkan Mutlu, Kemeraltı’nda restorasyon çalışmalarının hızlanacağını da dile getirdi ve “Kemeraltı’ndaki restorasyonların hızlandırılması için hem Büyükşehir hem biz, meclislerimizden geçirdiğimiz üzere Miras İstanbul’la ortaklaşa çalışarak bizim de içerisinde yer aldığımız aktif bir çalışma planlıyoruz. Oradan daha fazla kişinin, özellikle gençlerin yararlanmasını sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde bir vatandaşımız Kemeraltı’nda yan yana iki tane konutu bize bağışlayacak. Onları aldığımızda hızlıca gençlerin kullanacağı mekana dönüştüreceğiz” dedi.

İZSU’DAN KONAK’A BÜYÜK BÜTÇE

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gelen sorular üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalardan da bahsetti. Büyükşehir’le uyum içinde, hem düzenli toplantı halinde hem de sahada olduklarını açıklayan Başkan Mutlu, İZSU ile başlatacakları çalışmaları aktardı. Dünya Bankasından alınan kredinin büyük bölümünün Konak’ta yapılacak çalışmalar için ayrıldığını dile getiren Başkan Mutlu, “Altyapıyla ilgili İZSU ihaleye çıktı ve Dünya Bankasından bulunan kredinin çok ciddi bir bölümü de Konak için ayrıldı. Kasım ayında çıkılan bu ihaleyle de Halkapınar, Alsancak, Çınarlı bölgesinin yağmur suyu ayrıştırma ve altyapı inşaatı başlayacak. Biz onlarla birlikte çalışıyoruz. İZSU altyapı çalışması yapacağı bütün sokakların listesini bize verdi. Biz o sokakları planlama ve kentsel tasarım müdürlüklerimizdeki kendi planlarımızla çakıştırdık. Onların altyapı inşaatını bitirmesiyle birlikte de bizim tasarımımız başlayacak” diye konuştu.

GIDA ÇARŞISI’NA FABRİKA AYARI

Başkan Mutlu Gıda Çarşısı’yla ilgili çarşı esnafı ve yönetimleriyle irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, “Gıda Çarşısı, göreve geldiğimizden beri en çok toplantısını yaptığımız alanlardandır. Gıda Çarşısı’nda en son geçen hafta perşembe günü yapılan toplantıyı bugün sabahtan öğlene kadar değerlendirdik. Çarşı’da işbölümü yaptık. Öncelikle Büyükşehir’in yapacağı işler ve bizim yapacağımız işler olarak. Gıda Çarşısı’nın, bir anlamda, fabrika ayarlarına dönmesi; yani ilk yapıldığı dönemki vaziyet planına geri dönmesi gerekiyor. O vaziyet planını çıkardık; aslında otoparkların nerede olacağı, yeşil alanların nerede olacağı tanımlanmış bir vaziyet planı varken yıllar içerisinde çığırından çıkmış. Bizim bugün aldığımız karar göre biz kendi sokaklarımıza giriyoruz” dedi. Öte yandan Başkan Mutlu BM projesi ile hayata geçirecekleri iki adet atık ayrıştırma merkezinin birinin de Gıda Çarşısı içerisinde kurulacağının müjdesini verdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DEVAM, YENİ PARKLAR YOLDA

Kentsel dönüşüm hatırlatması yapan Başkan Mutlu, iki bölgenin planlarının Büyükşehir’de olduğunu, iki tanesinin daha en kısa zamanda Büyükşehir’e gönderileceğini söyledi. Diğer bölgelerin parselasyon uygulamalarını yapmak üzere önümüzdeki günlerde ihale edileceğini belirten Başkan Mutlu, Ballıkuyu, Akarcalı, Kosova, Yeşildere’de ne olacağıyla ilgili de ocak ayının ilk haftasını işaret ederek o tarihte Büyükşehir’in brifing vereceğini dile getirdi. Yeni kent merkezindeki düzenleme ortaklık payından Konak’a kalan alanların yaşam vadilerine dönüşeceğini müjdeleyen Mutlu, “13 park alanının bir tanesini bitirdik, mevcut alanları elden geçirdik. Çok daha büyük yaşam vadileri oluşturuyoruz. Bunlar yeni kent merkezinde düzenleme ortaklık payından bize kalan alanlar. 6 bin, 10 bin metrekare gibi alanlara sahip. Hepsi projelendirme aşamasında. Bir ay içinde ilk gençlik merkezimizi yeni kent merkezinde açmış olacağız” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ HİZMET

Gelen sorular arasında kreşlere değinilmesi üzerine açıklama yapan Başkan Mutlu, sosyal devlet vurgusu yaparak, “Konak’ta 200 civarında çocuğumuz, ücretsiz olarak oyun evlerimize geliyor. Tam gün bırakan anneler var. Düzenli geliri yok, sigortası yok annenin. Temizliğe giderken çocuğunu bize bırakıyor. Keşke bunları sosyal devlet bütün çocuklara bu hizmeti verebilse” dedi.