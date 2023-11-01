Bornova Belediyesi’ne AB’den iki ayrı hibe

Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:11

Güncelleme: 01.11.2023 - 14:11

İzmir’de Bornova Belediyesi, paydaşı Yaşar Üniversitesi ve Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği ile Avrupa Birliği (AB) programından toplamda 610 bin euro hibe almaya hak kazandı.

Projeler kapsamında spor kurslarına katılan çocukları taşımak için elektrikli araç satın alınması, ilçenin çeşitli yerlerine elektrikli araç şarj istasyonu ve güneş enerjisi santrali kurulması gibi çalışmalar yapılacak.

ÖNCE YOL HARİTASI

Bornova Belediyesi ile Almanya’nın Heiledelberg kentinin ortak olarak başvurdukları BORNBERG projesi ile iki belediyenin iklim değişikliğine uyum teknoloji ve sistemleri oluşturulması hedefleniyor. Toplumda ilkim değişikliği ve çevre konusunda bilinç yaratılmasının da amaçlandığı proje kapsamında sürdürülebilir kalkınma için yerel stratejiler ve yol haritası geliştirecek. Programın bir amacı da iklim değişikliğinden etkilenen yerel işletmelerin dayanıklılığını artırmak ve Bornova'nın çevre üzerindeki su ve emisyon izini azaltmak olarak belirlendi.

GES, ELEKTRİK ARAÇ VE SU DÖNÜŞÜMÜ

Diğer yandan yarım milyon euro hibe kazanılan STORMLOG projesiyle ise sürdürülebilir ulaşım ve çevreyle uyumlu bir su yönetimi kullanarak Bornova’nın dirençliliğini arttırmak, iklim krizine karşı yeni teknolojileri uyarlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla uygulamaya dönüştürmek hedefleniyor. Bu kapsamda Bornova Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Çamdibi Yüzme Havuzu’nun çatısına 124 KW’lık güneş enerjisi tesisi kurulacak. Aynı bölgedeki Atatürk Parkı’nın aydınlatması LED aydınlatma sistemine dönüştürülecek.

Havuzda kullanılan suyun devridaimden sonra şu anda kanalizasyona giden kısmı arıtılarak yine aynı parkın sulamasında kullanılacak. Genç sporcuların Bornova’nın çeşitli yerlerinden havuza getirilmesinde kullanılan servis araçları elektrikli minibüslerle değiştirilecek. Belediye’ye bağlı tesislere elektrikli araç şarj istasyonları kurulmasının yanı sıra, e-Tekerlekli Sandalye için de iki şarj İstasyonu daha kurulacak.

İDUĞ: BORNOVA BİLİM İLE ÖNE ÇIKACAK

Hibeler hakkında Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bu çalışmaları Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet’in 100. Yılında üniversitelere ve sanayi kuruluşlarına eve sahipliği yapan Bornova, bilim ve ticaretin yanı sıra çevre duyarlılığıyla da öne çıkacak” dedi. Bornova’nın uzun süredir Avrupa Birliği çatısı altında yapılan pek çok çalışmaya katıldığını hatırlatan Başkan İduğ, “Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için, yenilebilir enerji üretiminin payının arttırılmasını hedefleyen Energy Cities’in üyesiyiz. 2014 yılından bu yana çalışan bir güneş enerjisi santralimiz (GES) bulunuyor. Kültür Merkezleri ve spor alanlarındaki binalarımızın çatılarına yeni GES’ler kurarak belediyemizin tüm elektrik kullanımını güneşten elde etmeyi hedefliyoruz. Bu proje de bunun bir adımı, pilot çalışması olacak. Bu yatırımla hem belediyemizin önemli bir gider kalemi olan elektrik maliyeti ortadan kalkacak, hem de karbon ayak izimizde önemli azalma meydana gelecek. Yapmayı hedeflediğimiz çalışmaları ve kullanmaya hak kazandığımız AB hibesini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile de paylaştım. Benzer çevreci çalışmaların artması, yerel yönetimlerin AB hibe programlarından daha fazla faydalanması amacıyla bilginin paylaşılması talimatı verdi” diye konuştu.