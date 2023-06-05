Bornova Halk Dansları Festivali’nde Balkanlar havası
Bornova Belediyesi’nin çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile birlikte düzenlediği 2. Halk Dansları Festivali Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda devam etti. Tüm ekiplerin sahne aldığı gecede Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, dernek temsilcilerine plaket vererek teşekkür etti.
Müzik ve dansın iç içe geçtiği, Balkan ezgilerinin Bornova’da hayat bulduğu festivalin, 4. günü Bornovalılara görsel ziyafet sundu. Etkinlikte görev alan tüm ekipler tek tek sahneye çıkarak performanslarını sergiledi.
Yoğun ilgi gören etkinlikte Bornovalılar ile birlikte olan Başkan Mustafa İduğ, “Bu güzel gecede Balkanların yüreğimize dokunan melodilerinin eşliğinde, çok renkliliği ve çok kültürlülüğü bize getiren halk oyunları ekiplerimizi yürekten kutluyorum. Onlar ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin, kardeşliğin motiflerini sundular. Atamızın doğduğu topraklarda yeşeren bağımsızlık ışığını bize getirdiler”dedi.
Balkan göçmenlerinin zengin bir kültürü asırlardır yaşattıklarının da altını çizen Başkan İduğ, “İlçemizde çok sayıda Balkan Derneği bu güzel kültürün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli çabalar veriyor. Bornova Belediyesi olarak onların bu çabalarını her zaman destekliyoruz. Onların yanındayız ve her zaman da yanlarında olacağız” diye konuştu.
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