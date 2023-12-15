Bornova’da atıklar eşyaya dönüşüyor

Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:05

Güncelleme: 15.12.2023 - 11:05

İzmir’de Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Eğitimi’, ‘Farkındalık Atölyesi’ ve ‘Atık Takası’ ve ‘Eğitim Dalgası’ etkinliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen çalışmalar ile çocukların evlerinde biriktirdikleri atık pil, atık yağ ve ambalajların Bornova Belediyesi ile eğitim kurumları arasında yürütülecek koordineli çalışmalar ve işbirliği çerçevesinde ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca çalışmalar ile Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nin daha etkin bir şekilde kullanılmasını da teşvik ediliyor.

EĞİTİM DALGASI

Lise öğrencileri için gerçekleştirilen çalışmalara katılan öğrencilerin köylerde bulunan ilkokul ve orta okullara giderek bilgi ve deneyimlerini paylaşarak atıklar konusunda eğitim vermesi amaçlanıyor. Böylece Bornova Belediyesi’nin düzenlediği eğitimlerden yararlanan lise öğrencileri Atık Yönetimi eğitim dalgası hareketi de başlatıyor. Eğitim Materyallerini ve köy ilkokullarına götürülecek iç mekan kutuları, pil kutularını eğitim sonrası Bornova Belediyesi’nden alan öğrenciler, her biri bir eğitim neferi gibi çalışacak, atık yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadelede çarpan etkisi oluşturacak.

ATIK TAKASI

Ambalaj atıkları ve atık pilleri merkeze getiren öğrencilere geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen kutular hediye edilirken, atık sanat atölyesi gezisi de atıkları yeniden değerlendirmenin farklı yolları konusunda yeni bakış açıları kazandırıyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Atıkların değerlendirilmesi ve yeni eşyalar olarak kullanımlarının devam etmesi hem çevrenin korunması hem de ülke ekonomisine katkısı açısından oldukça önemli. İklim değişikliği konusunda Bornova Belediyesi olarak oldukça kapsamlı çalışmalarımız var. Bu konuda Avrupa Birliği ve Avrupa kentleri ile işbirliklerimiz sürüyor. Atık yönetimini doğru yapmak da bu açıdan çok önemli. Atıkların değerlendirilmesi konusundaki bilinci önce gençlerimizde oluşturarak uzun vadeli getirileri olacak bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Herkesi çevremizi korumak için duyarlı olmaya ve Belediye olarak yaptığımız çalışmalara katılmaya davet ediyorum” dedi.