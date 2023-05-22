Bornova’da yerel üreticiye 500 bin fide
Yerel üreticiye destek amaçlı projelerine devam eden Bornova Belediyesi Yakaköy’de atalık tohumlardan üretilen 60 bin fide dağıttı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, dağıtacakları fide sayısının 500 bini bulacağını söyledi.
Tarım alanında yaptığı çalışmalarla yerel üreticiye destek olan Bornova Belediyesi Yakaköy Mahallesi’nde 60 bin adet fide dağıttı. Domates, biber, patlıcan, marul, roka, tere otu, reyhan ve karpuz olmak üzere çeşit fideleri ücretsiz olarak alan vatandaşlar, Bornova Belediyesi’ne Başkan Mustafa İduğ’a teşekkür etti.
Fidelerin atalık tohumlardan üretildiğine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Daha önce Bornova Merkez’de 200 fide dağıtıp, deprem bölgesindeki üreticilere 60 bin fide göndermiştik. Yakaköy’de başladığımız dağıtımlarımız diğer kırsal mahallelerimizde devam edecek. Bu dikim sezonunda toplam 500 bin adet fide dağıtmış olacağız. Yerel üreticimize verdiğimiz destek her alanda devam edecek” diye konuştu.
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