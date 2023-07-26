Bornova'dan tek yaşayan kadınlar için yeni proje: 2 oda 1 iş!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 11:05

Güncelleme: 26.07.2023 - 11:05

Kadınların toplumsal hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması adına çalışmalar yapan Bornova Belediyesi, yeni projesi ‘2 Oda 1 İş’ ile kadınlara iş imkanı sağlıyor. Kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması için Altın Bilezik İstihdam Merkezi tarafından hazırlanan projeden sosyal yaşama katılma ve dışarıda çalışma olanağına sahip olamayan, engelli veya engelli bir bireyin bakımından tek başına sorumlu olan, şiddet mağdur ya da üç yaşından küçük çocukların bakımından tek başına sorumlu olan kadınlar yararlanabilecek. Projeye katılanlar sosyal güvenceye sahip olurken, eğitim alarak sertifika almaya da hak kazanacak.

İlk olarak Naldöken, Yeşilçam ve Kemalpaşa Mahallerinde yürütülen çalışma kapsamında kadınlar Bornova Belediyesi’nin yaptığı işbirliği ile evde düzenli olarak üretim yapabilecek.

"KADINLARIN EVİNE İŞ GETİRİYORUZ"

Altın Bilezik İstihdam Merkezi ile binlerce kişiye iş imkanı yarattıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “İş veren ve işi arayanları buluşturduğumuz merkezimizde özel projelerimiz ile de Bornovalılar’ın yanında yer alıyoruz. Özellikle kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanmasını ve geçimini sağlaması için yürütülen çalışmalar bizim için çok değerli.” dedi.

Kadınların şartlarından kaynaklı olarak çalışma hayatında daha az yer aldığının da altını çizen Başkan İduğ, “Bu proje ile çalışmak zorunda olan fakat dışarıda çalışma imkanı bulunmayan kadınların evlerine iş götürüyoruz. Bu sayede Bornovalı kadınlar evlerinden üretim yaparak düzenli olarak gelir elde etme imkanı bulacak” diye konuştu.