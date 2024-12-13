ÇEDES çocuklarımızı tehdit ediyor

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi Başkanı Onur Ertürkan, “Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesinin eğitimi laiklik ve bilimsel temellerden uzaklaştırdığını belirterek bu girişimin çocukların üstün yararını ihlal ettiğini ve eğitimde fırsat eşitliğini zedelediğini vurguladı. Ertürkan, ÇYDD İzmir Şubesi olarak, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve diğer bileşenlerle birlikte 1000’e yakın veliyle okul çevrelerinde ve mahallelerde bir araya gelerek çocukların eğitim hakları hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

‘PEDAGOJİK BİLİME AYKIRI’

Ertürkan, “ÇEDES projesi, anayasal laiklik ilkesine ve pedagojik bilime aykırıdır. Eğitim sistemini dini esaslara göre şekillendirme girişimi, çocuklarımızın üstün yararını ve eğitimde fırsat eşitliğini ihlal etmektedir” dedi. Ertürkan, ÇEDES projesinin eğitimin gerçek ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gereken bütçeyi başka alanlara aktardığını belirterek eğitimin gerçek ihtiyaçlarının çözülmediğine dikkat çekti.

KOCABAŞ: CAMİ VE OKUL İŞLEVİ BİRBİRİNE KARIŞIYOR

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Türkiye’deki eğitim politikalarını eleştirerek, iktidarın eğitimdeki gericileşme ve dinselleşme adımlarının somut bir sonucu olarak okullar ile camilerin işlevlerinin karıştığını belirtti. Kocabaş, cami ve okulun iki farklı kurum olduğunu, caminin ibadet edilen, sorgulanmayan bir yer, okulun ise soruların sorulduğu, bilimin ve akıl yürütmenin ön planda olduğu bir ortam olduğunu söyledi. Ancak AKP iktidarı altında bu iki kurumun işlevlerinin birbirine girmesi ve büyük bir kaosun yaşanmasıyla karşı karşıya kalındığını vurguladı. Prof. Dr. Kocabaş, “Camilere giden çocukların ve okullarda görevli imamların okul ortamında yer almasının, eğitimdeki bilimsel ve laik yaklaşımı yok etmeye yönelik bir projedir. Bu durum, Türkiye’deki eğitim sisteminin geriye gitmesine yol açar özellikle laik eğitim anlayışının yok edilmesinin yeni bir kuşak yaratma projesi” diye konuştu.

İMAMLAR PEDAGOJİK FORMASYONA SAHİP DEĞİL

Kocabaş, “AKP iktidarı, Cumhuriyetin eğitim reformlarının kazanımlarını yok etme amacındadır. Camiye gönderilen çocukların tabutların etrafında döndürülmesi, mezarlık ve cami temizletilmesi çocukların gelişimi için de hiç uygun değildir. Camilerdeki imamların pedagojik formasyona sahip olmadan okullara girmesi, çocuklara etik ve değerler konusunda doğru bir eğitim verme yeteneği olmadığını vurgular” ifadelerini kullandı.