Çeşme Belediyesi’nden “Anne-Çocuk Eğitim Paketi” desteği

Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:58

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:58

Çeşme Belediyesi, ilçedeki anne ve çocukların psikososyal gelişimine katkı sunmak amacıyla eğitim paketi hizmeti sunuyor. 0-5 yaş arası çocukları olan anneler ve çocukları için hazırlanan Anne-Çocuk Eğitim Paketleri, çocukların gelişim süreçlerini destekleyici materyaller ve annelere yönelik rehber içerikler sunarak, ailelere yönelik kapsamlı bir destek sağlıyor.

DENİZLİ: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Çeşme Belediyesi olarak, sosyal yardım işlerimiz kapsamında anne ve çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 0-5 yaş grubu için hazırladığımız Anne-Çocuk Eğitim Paketleri ile ilçedeki tüm anne ve çocuklarımızın psikososyal gelişim süreçlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda 0-6 aylık bebeklerimiz için özel olarak eğitim setleri ve oyuncak setlerimiz hazır. 3-5 yaş arası çocuklarımız için eğitici kitaplardan başlayarak bütün gelişim süreçlerini desteklemek en büyük hedefimiz. Amacımız bu süreçte annelerimizin destekçisi olmak ve çocuklarımızın gelişimlerine destek sağlamak. Eğitim paketlerimizden faydalanmak isteyen bütün annelerimizi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müze bekliyoruz. Birlikte güçlü bir gelecek inşa etmek için her zaman yanınızdayız" diye konuştu.