Çeşme Belediyesi'nden öğretmenlere geleneksel yemek

Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:34

Güncelleme: 24.11.2023 - 13:34

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki tüm öğretmenlerle düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Oran’ın yanı sıra Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, belediye meclis üyeleri, ilçedeki tüm öğretmenler ve eşleri katıldı.

Yaklaşık bin kişinin bulunduğu etkinlikte konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran,“Başta Ulu Önderimiz, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cumhuriyet tarihimiz boyunca ulusumuzun aydınlık yürüyüşüne emek vermiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Mustafa Kemal vizyonu ile başlayan bu büyük eğitim hamlesiyle, işgalden kurtulmuş, yüzde doksanı okuma yazma bilmeyen, savaş yorgunu bir ulusun, tarlada, fabrikada, sanatta, tarih boyunca yaşanmamış bir dönüşümüne şahit olduk. Bugün yaşadığınız tüm zorluklara rağmen; cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında, sevgiyle hoşgörüyle, barış ve huzur içerisinde kalkınmamız, Mustafa Kemal’in işaret ettiği aydınlık yarınlara ulaşmak için yine sizlerin emeğine, özverisine, ışığına ihtiyacımız var” dedi.

Oran, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bizleri umutlu yarınlara taşıyacak, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme yolculuğunda tüm gücümüz, bütün imkanlarımızla yanınızda olacağız. İyi ki varsınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”