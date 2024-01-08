Çeşme Belediyesi’nin termal tesisleri yükseliyor

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:23

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:23

İzmir’de Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ilıca’da Günü Birlik Termal Tesisi hayata geçiriyor. Oran, tesisisin bölge turizmini canlandıracağını söyleyerek; “Sürdürülebilir turizmin Türkiye’deki yıldızı olan Çeşme’mize, bölge turizmini canlandıracak yatırımlar noktasında da sorumluluk aldık. 8 bin metre kare inşaat alanı olan 233.048.820,00 Milyon Lira maliyetli Ilıca Günübirlik Termal Tesis ve Ilıca Çarşısı projesini hayata geçirmek için tüm adımlarımızı attık. Tesisimiz; 3 adet kapalı termal havuz, 1 adet açık yarı olimpik havuz, 1 adet açık engelli termal havuz, 1 adet çocuk havuzu, 2 adet kafe, Türk hamamı, buhar banyoları, saunalar, Fitness merkezi, 4 adet özel termal odalarıyla Çeşmeli yurttaşlarımıza hizmet verecek. Ilıca Günübirlik Termal Tesisimizi kısa sürede hayata geçireceğiz, bölge esnafımıza da can suyu olacak tesisimiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun “dedi.

“BÜYÜK GURUR DUYACAĞIM”

Ilıca’da inşaatı devam eden Ilıca Günübirlik Termal Tesisleri bünyesinde yer alan dükkanların işletmesinin ÇEŞTUR A.Ş’ye devredildiğini belirten Oran, “50-60 yıl boyunca,Çeşme’deki tüm siyasilerin hem seçim vaatlerinde, hem yönetim programlarında olan Ilıcadaki termal suyumuzun, termal turizme çevrilerek işletilmesi ile ilgili yüzde 65’ine yakının tamamlanmış olduğu Ilıca Günübirlik Termal Tesislerindeki dükkanlar ve idari binaların, inşaat süredursun, ÇEŞTUR tarafından işletilmesi ile ilgili karar alacağız. İnşallah 2024 Temmuz ayında da, 50 yıllık hayali gerçekleştirmiş belediye olarak, sizlerin oylarıyla, sizlerin desteğiyle gerçekleştirmiş Belediye Başkanı olarak büyük gurur duyacağım” diye konuştu.