CHP’li İnanç Zübeyde Hanım’ın huzurunda

Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:34

Güncelleme: 13.05.2023 - 09:34

14 Mayıs seçimleri ile aynı güne denk gelen “Anneler günü” öncesi CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Altan İnanç, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nı ziyaret etti.

“AYDINLIK YARINLARIN MİMARI”

Anıta karanfiller bırakan İnanç, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’imize en değerli emaneti Zübeyde Hanım’ın huzurundayım. Cumhuriyetimizin kurucusunu bize armağan eden Zübeyde Hanım’ı saygı ve minnetle anıyorum. Onun şahsında; beklediğimiz güzel günlerin ve aydınlık yarınların mimarı tüm annelerimizin “anneler gününü” kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK”

Ülkedeki derin ekonomik krize dikkat çeken CHP’li vekil adayı, “Bugün Ülkemizde yaşamın her alanında eşitsizlikle mücadele etmek zorunda bırakılan kadınlar, ekonomik krizin yükünü de sırtında taşımaktadır. Binlerce kadın yoksulluk gerekçesiyle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı için mutsuz ve umutsuz. Annelerin büyük bir kısmı çocuklarıyla birlikte yoksulluğun bedelini en ağır biçimde ödemekteler. Her geçen gün artan enflasyon ve hayat pahalılığının pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. Halkın iktidarında yoksulluğu kökten bitireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunu güçlü sosyal devlet ile yapacağız” diye konuştu.

“ADİL, EŞİT, ÖZGÜR, HUZUR VE GÜVEN DOLU BİR TÜRKİYE”

14 Mayıs seçimlerini hatırlatarak devam eden Altan İnanç, “Türkiye’yi her geçen gün daha yoksullaştıran bu adaletsiz düzeni değiştirmek elimizde; sandıkta1 oy Kılıçdaroğlu’na, 1 oy CHP’ye verelim. 14 Mayıs’ta tüm annelerimize adil, eşit, özgür, huzur ve güven dolu bir Türkiye hediye edelim. Annelerin babaların yoksulluğa boyun eğmediği bir memleketi hep birlikte inşa edelim” dedi.