Çin heyetinden Başkan Karaca’ya ziyaret

Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:45

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:45

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi konumundaki Çin’in Leshan kentinden bir heyet, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Ticaret Sanayi Odası’nda temaslarda bulundu. Başkan Alim Karaca’yı ziyaret eden Çinli heyetinde Çin Komünist Partisi Leshan Belediye Komitesi İletişim Departmanı Genel Başkanı bayan Guo Jie ve İzmir Çinliler Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Wang başta olmak üzere, çeşitli Çinli yetkililer yer aldı.

Görüşmede, Fethiye ile Leshan arasında kurulabilecek kardeş şehir ilişkisi, ortak projeler ve yatırım olanakları değerlendirildi. Fethiye Belediyesinden sonra Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’na geçen konuk heyet mensupları, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek, ekonomik iş birliği, turizm potansiyeli ve kültürel değişim konularını ele aldı. Çin'in Sichuan eyaletinde yer alan Leshan kenti 3 milyonluk nüfusu ve doğal güzellikleriyle Çin’in en turistik yerleri arasında gösteriliyor. Dünyanın en büyük taş oyma Budha heykelinin bulunduğu Emei Dağı ise UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından Dünya Mirası listesine dahil edildi. Leshan kentini her yıl 100 milyon’dan fazla turist ziyaret ediyor.