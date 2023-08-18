Didim’de Vegan Büfe hizmete girdi

Yayınlanma: 18.08.2023 - 16:07

Güncelleme: 18.08.2023 - 16:08

Aydın’ın Didim Belediyesi vegan yaşamı ve bitki bazlı beslenme biçimini desteklemek için adım atmaya devam ediyor. Vegan yiyeceklerin tanıtılması adına festival düzenleyen Didim Belediyesi Vegan Büfe’yi de hizmete açtı. Kentin gözde turistik mekanlarından Altınkum Yalı Caddesi’nde faaliyete başlayan Vegan Büfe ilk vegan belediye işletmesi olarak dikkat çekiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Türkiye'nin ilk, Dünya'nın ikinci vegan dostu kenti olan ve Türkiye’nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim’de, vegan yaşamı destekleme adına birçok çalışma ortaya koyduk. Bunlardan birisi de Vegan büfe. Altınkum Yalı Caddesi’nde vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Vegan Büfe’de vegan ürünler satılmaktadır. Bizler yaşadığımız gezegene ve bu gezegeni paylaştığımız tüm canlılara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle daha eşit bir dünya ve daha insancıl şartlar için elimizden geleni yapmayı kendimize bir borç biliyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam edecektir” dedi.