Efes Selçuk’a yeni otogar müjdesi

Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:05

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:05

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kentin dört bir yanında devam eden saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Zeytin sezonunun başladığı bu günlerde vatandaşların zeytin bahçelerine daha rahat ulaşımları için yapılan yol çalışmalarını inceleyen başkan Sengel, Söğütçü Mevkii’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ceritoğlu Sengel; "Zeytin sezonu yaklaşırken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden talep ettiğimiz bu yola ilişkin olarak gerekli müdahale yapılmış olup çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

“ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN”

Cumhuriyet mahallesinde yer alan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel; "Çocuklarımızın isteği üzerine parkta yer alan futbol oynama alanına çim serimini gerçekleştirdik. Daha sonra ışıklandırmasını ve aynı zamanda parkın zemininin kauçuğunu yaparak Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nı bir revizyona sokacağız" dedi.

YENİ OTOGAR YAKINDA HİZMETE GİRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni otogar alanına giden yolun yapımına devam edildiği bilgisini de veren Başkan Ceritoğlu Sengel; "Vasıtalara giden yol yapılmaya devam ediyor. Efes Selçuk’a otogarın açılmasıyla birlikte yepyeni bir soluk gelecek. Cemevinin altında bulunan ve toz toprak içerisinde bulunan alanda taş döşemesini tamamladık. Alanın ortasına ve kenarlarında ağaçlandırma çalışması yaparak bölgeye hem otopark hem de bir alan kazandırmış olacağız” dedi.