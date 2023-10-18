Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne Sürdürülebilir İş Ödülü

Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:02

Güncelleme: 18.10.2023 - 10:02

“Dönüşüm birlikte mümkün” sloganıyla bu yıl 10.’su düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri İstanbul’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Efes Selçuk Belediyesi de Sosyal Etki – İnsan Odaklı Proje kategorisinde Efes Tarlası Yaşam Köyü ile ödüle layık görüldü.

SENGEL: BU ÖDÜL ÜRETİME, ÜRETİCİYE AİTTİR

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesi’nin bir Cumhuriyet projesi olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Efes Selçuk’un Cumhuriyet değerlerine saygılı, üretimi destekleyen Efes Tarlası Yaşam Köyü, Sürdürülebilir İş Ödülü aldı. Bu ödül tüm Efes Selçuklulara aittir; bu ödül üretime, üreticiye aittir. Bu ödül geleceğe aittir. Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir" sözünden ilham alınarak hayata geçirilmiştir. Bu sebeple ne mutlu bize ki Efes Tarlası Yaşam Köyü bir Cumhuriyet projesidir” dedi.

Efes Selçuk Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği ve doğal, adil ve sağlıklı gıdaya erişim için bir meşale önemi taşıyan Efes Tarlası Yaşam Köyü, “Yaşam toprakta filizlenir” felsefesiyle çocukluktan yetişkinliğe her yaştan bireyi üretime dahil eden eğitimler düzenliyor; yerli tohumların sürdürülebilirliğini sağlayan çalışmalar ve plantasyon alanında yetiştirilen ürünlerle Efes Selçuk’tan Türkiye’ye üretime dayalı örnek bir model sergiliyor.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin amacı, kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitleler ile paylaşmak; bu projelerin rol model olmasını sağlayarak değişimi teşvik etmek ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmak olarak tanımlanıyor.