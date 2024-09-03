EFEST 2024 başlıyor

Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:39

Güncelleme: 03.09.2024 - 09:39

İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl 54.’sü düzenlenecek olan kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST, 6-7-8 Eylül tarihlerinde kapılarını açıyor. “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla Efes Selçuk’lu yurttaşların ve çevre ilçelerden gelecek misafirlerin açacakları el işi ve yerel lezzetler stantlarının yanı sıra, kültür-sanat etkinlikleri, hobi atölyeleri, spor turnuvaları, minik misafirler için oyun atölyeleri ve ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak olan EFEST boyunca OZBİ, ZARA ve Norm Ender sahne alacak.

KİTAP SEVERLER İÇİN “CELSUS KİTAP GÜNLERİ”

EFEST 2024 6 Eylül Cuma günü saat 14.00’de, Selçuk Efes Kent Belleği’nde “Celsus Kitap Günleri” kapsamında yazar Duygu Özsüphandağ ve yazar Murat Şahin ile “Hepsi Hikâye” konulu söyleşi ve imza günü etkinliğinde kitap severlerle bir araya gelecek. Saat 18.30’da da Belediye Hizmet Binası önünden hareket edecek Festival Korteji ile yapılacak.

7 Eylül Cumartesi günü “Edebiyatta Mekân ve Kent Belleği” konulu söyleşi ve imza gününde ise Ayşe Yazar moderatörlüğünde yazar Barış İnce, saat 14.00’de Selçuk Efes Kent Belleği’nin konuğu olacak. Festivalin son günü olan 8 Eylül Pazar günü ise saat 14.00’de Ayşe Yazar moderatörlüğünde, yazar Ceren Kerimoğlu, yazar Dicle Keskinoğlu, yazar Pınar Göçer “Dijital Çağın Çocukları” konulu söyleşi ve imza gününde ziyaretçiler ile bir araya gelecek. “Celsus Kitap Günleri” kapsamında festival boyunca birçok yayın evi İstasyon Meydanı’nda kuracakları kitap stantlarıyla kitapseverlerle buluşacak.

EFEST’TE MİNİK ZİYARETÇİLERİNE DOYASIYA EĞLENCE

EFEST’İN minik misafirleri, Atatürk Anıtı arkasında kurulacak olan çocuk eğlence parkında animasyon ekipleri ile birlikte oyun atölyelerine katılıp oyunlar oynayabilecek. Yüz boyama etkinlikleri ve şişme oyun parkurlarıyla festivalin minik misafirleri doyasıya eğlenmenin tadını çıkaracaklar. Çocuk eğlence parkı festival boyunca saat 15.00-23.00 saatleri arasında açık olacak. 7 Eylül Cumartesi günü Çocuk Senfoni Orkestrası, Pazar yerinde saat 19.30’da minik misafirlere unutulmaz bir konser keyfi sunacak. Festivalin son günü olan 8 Eylül Pazar günü ise çocuklar Pazar yerinde saat 19.30’da Şubadap Çocuk Konseri, ardından saat 20.30’da Moyo Masal Tiyatrosu ile keyifli zaman geçirecek.

EFEST SATRANÇ SPORCULARINI BULUŞTURUYOR

EFEST’TE satranç severler bir araya gelecek. 7 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde başlayacak olan Açık Satranç Turnuvası ile satranç sporcuları hünerlerini sergileyecek. 8 Eylül Pazar günü ise Açık Satranç Turnuvası finali ile dereceye giren satranç sporcuları madalyalarına kavuşacak. EFEST Mutfağı ve Tadım Atölyesi’ne 7 Eylül Cumartesi günü ünlü şef Hazer Amani konuk olacak. Eski Akşam Pazarı’nda, saat 16.00’da başlayacak Tadım Atölyesi’nde ünlü şef Hazer Amani ve Selçuk Karadeniz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Alevi Kültür Derneği Selçuk Şubesi, Selçuk Makedonya Göçmenleri Derneği, Selçuk Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi Derneği ile Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği’nin hazırlayacağı birbirinden lezzetli yöresel yemekler ziyaretçilere ikram edilecek. Festivalin son günü olan 8 Eylül Pazar günü, saat 16.00’da ise EFEST Mutfağı Tadım Atölyesi’nin konuğu Şef Zeynep Tankaş olacak. Aynı zamanda aşçıların yapacağı festival keşkeği ziyaretçilere ikram edilecek.

ÜNLÜ SANATÇILAR EFEST SAHNESİNDE

EFEST boyunca ayrıca katılımcılar her gün ünlü sanatçıların sahne performanslarıyla müziğin ve eğlencenin keyfini çıkaracak. 6 Eylül Cuma günü EFEST Korteji bitiminde saat 20.00’de Pazar Yeri’nde Dj Erdem, müziğiyle festivale renk katacak. Dj Erdem’in ardından saat 21.30’da ünlü ve sevilen sanatçı OZBİ birbirinden güzel şarkılarıyla geç saatlere kadar sahnede olacak. EFEST ‘İN 2. Günü olan 7 Eylül Cumartesi günü müzik severler Ata Meydanı’nda saat 19.30’da sokak sanatçılarının müzik performanslarıyla bir araya gelecek. Sokak Sanatçılarının Ata Meydanı’ndaki müzik performanslarından ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara Pazar Yeri’ndeki sahnede sevenleriyle buluşacak. 7 Eylül Cumartesi günü sahne alacak olan Zara seslendireceği türküler ve şarkılarla Efes Selçuklulara ve müzik severlere coşkulu bir gece yaşatacak.

EFEST’İN son gününde müzik sesleri ilk olarak Ata Meydanı’nda saat 19.30’da sokak sanatçılarının canlı müzik performansıyla duyulacak. Efes Selçuk’un kurtuluş günü olan 8 Eylül Cumartesi günü kutlamalar sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde resmî tören ile başlayacak. Saat 21.30’da ünlü rap müzik sanatçısı Norm Ender sahne alacak. Ünlü sanatçı Norm Ender Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla bestelediği ve milyonların diline yerleşen “Parla” şarkısını EFEST’TE ziyaretçiler ile birlikte coşkuyla seslendirecek. EFEST programının detaylarına Efes Selçuk Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilir.