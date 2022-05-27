Ege’de festival coşkusu

27 Mayıs 2022 Cuma, 05:49

İzmir, Muğla, Aydın’daki birçok yerde düzenlenen yemekten spor etkinliklerine, tiyatrodan edebiyata kadar pek çok alanda gerçekleşecek etkinliklerde binlerce kişi sahil beldelerine akın edecek.

HOMEROS DÖNÜYOR

İzmirli olduğu ve eserlerini Meles Çayı kıyılarında yazdığı uluslararası otoritelerce kabul edilen Homeros, Bayraklı Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat-Sanat Festivali ile “doğduğu kente” yeniden dönecek.

3-5 Haziran tarihleri arasındaki festivalin onur konukları, Şair Adonis ve Özdemir İnce olacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir’den dünyaya açılan ve ölümsüzleşen Homeros’u doğduğu topraklara, yani Smyrna’ya yeniden kavuşturacağız” dedi. Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenecek festivalin onur konukları, iki kez Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen dünyaca tanınan Şair Adonis ve Türk edebiyatının duayenlerinden Özdemir İnce olacak. İki isme Homeros Onur Ödülü verilecek.

Festivale yurtdışından şairler Raguel Lanseros, Manahel Alsahoui, Claudio Pozzani, Christos Koukis, Sylvestere Clancier de katılacak. Ülkemizden ise Ahmet Telli, Yaşar Aksoy, Feyza Hepçilingirler, Nihat Behram ile birçok şair, gazeteci ve akademisyen yer alacak. Folkart Galeri’nin koleksiyonuna ait Adonis El Yazmaları ve Habib Aydoğdu Resim Sergisi de Tepekule Kongre Merkezi’nde ziyarete açılacak.

HALK KONSERLERİ

Direktörlüğünü şair yazar Tuğrul Keskin’in üstlendiği festivalin sunumlarını Gülsen Tuncer, Batıgün Sarıkaya ve Metin Uca yapacak. Üç gün boyunca 21 farklı etkinliğin hayat bulacağı Homeros Edebiyat-Sanat Festivali’nde açık alan konserleri de halkla buluşacak. Açılışta, ünlü sanatçı Fuat Saka sahne alarak Nâzım şarkılarını seslendirecek. Ercan Çağıran, Gökhan Çağıran ve Gülcan Altan, Yamanlar Nâzım Hikmet Parkı’nda, Bayraklılılarla buluşacak. 5 Haziran kapanış gününde ise Bayraklı Sahil’de, Agora Minör Grubu ve Oğuz Aksaç’ın sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

HAZİRAN AYI DOLU DOLU GEÇECEK

AYDIN

Yurttaşlar 29 Mayıs Pazar günü kentte ilklerin organizasyonu Aydın Gençlik Festivali’nde Efeler ilçesinde buluşacak. Festivalde Çakal & Reckol, Yüksek Sadakat, Ozbi ve Umut Kaya gibi gruplar sahne alacak.

BODRUM

2018 yılından bu yana Caz Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleşen Bodrum Caz Festivali, bu yıl 16-26 Haziran tarihlerinde 6. kez merhaba diyecek.

DATÇA

Can Yücel Kültür Sanat Festivali 2-5 Haziran’da yapılacak. İmece anlayışı ile düzenlenen ve tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı konserde Datçalılar müzisyenlerin, ressamların, şairlerin, edebiyatçıların dinleti, söyleşi ve sergilerinde buluşacak. 4 Haziran’da Cumhuriyet Meydanı’nda Grup Gündoğarken konser verecek.

MARMARİS

Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 10-28 Haziran tarihleri arasında. Fazıl Say, Kerem Görsev, İlyas Mirzayev, Boğaziçi Gençlik Korosu gibi önemli isimlerin ve grupların izleyicilerle buluşacağı festival kapsamında Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması, sergiler, atölyeler, paneller, söyleşiler, köy, sokak ve sahil dinletileri gibi etkinlikler de gerçekleşecek. Ana merkezi Marmaris Amfi Tiyatro olacak festival Şef Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası konseriyle başlayacak.

AYVALIK

“Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali” bu yıl tiyatroseverleri Ayvalık’ta buluşturacak. 23 Haziran günü başlayıp 26 Haziran’a kadar devam edecek olan festival boyunca 50 binin üzerinde sanatsever, tiyatro, müzik ve eğlenceyi bir arada yaşamanın keyfine varacak. Festivalde Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu, Ersin Arıcı, Nilperi Şahinkaya, Serkan Keskin, İbrahim Selim, Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Nihan Geyran Koldaş, Zeynep Çötelioğlu, Tansu Biçer ve Tülin Özen gibi sanatçılar sahneye çıkacak.

KAHVE FESTİVALİ

İzmir Coffee Festival’i bugün Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda başlıyor.

Pazar günü sona erecek festivalde atölye ve söyleşilerin yanı sıra kahve keyfine, Gaye Su Akyol, Gripin, Bedük, Grogi, Umut Kaya, Cansu Nihal Akarsu, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Ege Çubukcu - Güliz Ayla, Köfn, Yasak Helva, Peter Di Carlo, Ayan Beyan, Yiğit Boyunağa ve Bambaşka gibi isimler müzikleriyle eşlik edecek. Festivalde, 90 marka, nitelikli kahveler, yerli ve yabancı kahveler olacak. Üç gün boyunca 15 canlı konser, 36 workshop düzenlenecek.