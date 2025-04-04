Egeli Başkanlar ilk yıllarını Cumhuriyet’e değerlendirdi

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Egeli belediye başkanları ilk yıllarını geride bıraktılar. İzmir, Aydın, Denizli, Balıkesir, Manisa ve Muğla’daki projeleriyle halkın yaşam kalitesini yükselteceklerini aktaran başkanlar, geleceğe yönelik umut dolu hedeflerini anlattı. Ekonomik olarak zorluk çektiklerini ancak kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini belirten başkanlar, yurttaşlara umut dolu mesajlar verdi.

TUGAY: HER ŞEYİN ÇOK GÜZEL OLACAĞI GÜNLER YAKLAŞIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve geldikleri ilk yılın ardından zorlukların kendilerini yıldırmadığını, aksine daha çok çalıştıklarını belirterek “’Muhalif belediyeleri silkeleme’ talimatı sonrası mali kısıtlamalar, baskılar, haksız cezalar peşimizi bırakmadı. Sorunlara hızlı çözüm üretme, ekonomik sıkıntılar içindeki toplum kesimleriyle dayanışma ve şehrin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirme doğrultusunda ciddi adımlar attık. İzmirliler için daha yapmamız gereken çok proje var. Her şeyin çok güzel olacağı günler yaklaşıyor” dedi.

ÇERÇİOĞLU: YAŞANILABİLİR KENT

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen projelerle önemli başarılar elde ettiklerini belirterek “Yerel kalkınma projeleriyle tarımı destekliyor, sosyal projelerle halkımızın her alanda yanında olarak Aydın’ı daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz. İnsanı önceleyen kimseyi geride bırakmayan bir anlayışı büyütmeye devam ediyoruz. Her geçen gün daha umutlu bir geleceğe yürüyoruz” diye konuştu.

ARAS: MUĞLA’NIN GELECEĞİNİ BİRLİKTE YAZACAĞIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal desteklerden altyapıya kadar birçok alanda adım attıklarını belirterek “Muğla’da hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan, bilime dayalı ve eşitlikçi bir yönetim anlayışı inşa ediyoruz. Üreticimizle ve gençlerimizle birlikte Muğla’nın geleceğini hep birlikte yazacağız. Muğla’ya yapılan her yatırım, dünyaya yapılan bir hizmettir” ifadelerini kullandı.

ZEYREK: YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçildikleri günden bugüne kadar Manisa için önemli projelere imza attıklarını belirterek “Manisa’da hep birlikte tarih yazdık. Biz değil umut, değişim ve halkın iradesi kazandı. Hemşerilerim bu güzel şehre hizmet etme onurunu verdi. Yapacak çok işimiz var. Aydınlık bir ülke için birlikte çalışacağız” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: MUTLU İNSANLARIN ŞEHRİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalıştıklarının altını çizerken “‘Mutlu İnsanların Şehri’ hedefimiz doğrultusunda, halkımızın refah seviyesini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Şehrimizin kaynaklarını, halkımızın yararına en verimli şekilde kullanacağız. Denizli için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AKIN: BALIKESİR’İMİZİ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kapsayıcı ve eşitlikçi bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek “Sosyal dayanışma modellerini hayata geçirerek Balıkesir’imizi yarınlara taşıyacak projeleri uyguluyoruz. 1 yılda yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın güvencesi ve küçük bir parçasıdır. Kuvayı Milliye’nin başkenti Balıkesir’imizi Türkiye’nin yükselen ve parlayan yıldızı yapmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.