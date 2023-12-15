ESİAD’dan 10 bin fidanlık hatıra ormanı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:31

Güncelleme: 15.12.2023 - 09:31

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde ve Avrupa Komisyonu’nun “Map My Tree” kampanyası kapsamında İzmir’e hatıra ormanı kazandırdı. ESİAD İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Buca-Kaynaklar’da ilk fidanlar dikildi.

Belenbaşı Köyü mevkiinde düzenlenen fidan dikim törenine ESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Devrim Çukur ve Ali Topçu, Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, İzmir Ağaçlandırma Şefi Şenol Ünal, Kaynaklar Orman İşletme Şefi Fahri Onur Ertem ve ESİAD üyeleri katıldı. Avrupa Komisyonu’nun küresel “Map My TRee” kampanyasının bir parçası olan projeyle 19 şehirde 170 bin fidan dikileceğini anlatan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Biz de ESİAD İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi olarak, 6.5 hektarlık bir alanda 10 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlarken, ikinci 100 yıla da böyle bir anı bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeye destek veren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadelenin, sürdürülebilir kalkınmanın temeli olduğunu ve tüm dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldiğini vurgulayan Sibel Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle, kurduğumuz ‘ESİAD İzmir AB Bilgi Merkezi Hatıra Ormanı’ ayrı bir anlam taşıyor. Son dönemde hem ülkemizde, hem dünyada yaşanan kuraklık, aşırı sıcak hava dalgaları, orman yangınları, şiddetli yağmur ve ani seller bizlere nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu açık ve net bir şekilde gösteriyor. İklim değişikliğini sınırlamak için hala zamanımız var. Karbondioksit ve sera gazları salımını hızlı bir şekilde azaltırsak, 20-30 yıl içinde küresel sıcaklıkların dengelenebileceği öngörülüyor. Bu noktada ormanların afetler, kuraklık ve c¸o¨lles¸meyle mu¨cadele konusunda önemi ve rolü tartışılmazdır. Orman alanlarının ülkemizin yüzölçümüne oranını yükseltmek için hep birlikte çalışmalı, elimizden gelen katkıyı vermeliyiz. ESİAD olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz.”

ESİAD üyeleri, törenin ardından diktikleri fidanlara can suyu verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 10 bin adet Kızılçam fidanı toprakla buluşturulacak.