Göztepe hedefinden sapıyor mu?

Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 08.02.2025 - 09:53

Göztepe'ye nazar değdi! 500 güne yakındır sahasında maç kaybetmeyen; 2024-25 Süper Lig sezonunda sadece FB ile berabere kalıp bütün iç saha maçlarını kazanan Göz Göz, sahasındaki ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı.

FUTBOL 90 DAKİKALIK BİR OYUN

Göztepe, ilk yenilgiyi tattığı maçta ilk yarıda kimliğini sahaya yansıtamadı, üstelik basit bir hata ile soyunma odasına yenik girdi. İkinci yarıda daha etkin olan ve kendi futbolunu sahaya yansıtan sarı kırmızılılar VAR'a takıldı. Bu arada hakem Arda Kardeşler yatmayı adet edinen konuk ekibe göz yumarak da yapacağını yaptı! Hep yazıyorum; hakemlerin futbol oynamak istemeyen, oyunu çirkinleştiren ekiplere müsamaha göstermemesi gerekir.

Juan da 82'deki penaltıyı kaçırınca Göz Göz soyunma odasına boynu bükük gitmekle kalmadı, 34 puanda kalarak dördüncülük hedefinden uzaklaştığı gibi 32 puanlı altıncı ve yedinci sıradaki rakipleri ile de makası daralttı.

Oysa, Göz Göz, Alanyspor karşısına hemen hemen ideal kadroyla çıkmıştı sadece kart cezalısı Dennis'ten yoksundu. Fakat Romulo’nun adale sakatlığı sonucu İkinci yarı sahaya çıkamaması da sonuçta etkili oldu.

SAKATLIKLARIN NEDENİ

Romulo ve Juan'ın da 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı görülüyor. Göztepe iyice sakatlar ordusuna dönüştü! Emersonn da kupa maçında ilk yarıda sakatlandı. Kubilay dönse de aylardır maç eksiği var ve yararlı olup olmayacağını göreceğiz süre aldığında. Kuşkusuz Göztepe'nin oyuncularının ciddi sakatlıklara maruz kalması oyun stilinden kaynaklanıyor. Agresif, önde baskılı, prese dayalı ve hızlı çıkışları olan oyundan dolayı oluyor bu sakatlıklar, sürpriz değil. Ancak dört santrforun birden -Fofana da var-salatlanması da şanssızlık doğrusu.

AMAN DİKKAT ROMULO!

Romulo’nun kafasının karıştırılması da Göztepe'ye iyi gelmedi. Güzelyalı Boğası, İzmir'de bu sezonu iyi bir istatistikle kapatarak, çizdiği karakteri sürdürerek sonrasında takımına kazandırırken kendisi de kazanır. Benden söylemesi.

GÖZ GÖZ'Ü ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Neyse ki Göztepe perşembe akşamı evinde Gaziantep FK'yı 1-0 ile geçerek kupada üç puanı cebine koymayı başardı ve Bodrumspor maçı öncesinde moral de kazandı. Göz Göz, kupada gidebildiği kadar gitmeli. Çünkü ligdeki hedefinde sapma oluştu. Sakatlar da gözönüne alındığında Göztepe'yi zor günlerin beklediği açık.

Bu arada yeni transfer stoper Furkan, Taha ve Koray'in sakatlığında formayı giydi. Djalma ve Lis kupada forma giymedi, Arda ve kaptan İsmail oynadı. Forvet hattı Emersonn ve Matsuki'den oluştu. Emersonn 39'da sakatlanınca yerini Tijaniç'e bıraktı.

BODRUM DEPLASMANI ÖNEMLİ

Öyle gözüküyor ki Bodrum deplasmanında forvet hattında Tijaniç ve Matsuki oynayacak. Eldeki malzeme bu. Belki Kubilay aylar sonra ilerleyen dakikalarda süre alacak duruma göre. Bu maç Göz Göz için hedeften kopmama adına kader maçı olabilir; deplasmanda alınacak 3 puan daha fazlası olacak. 90 dakika futbolunu sahaya yansıtacak Göztepe, eksik olsa da istediğini alabilir.