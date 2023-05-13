Haydi sandığa

Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:40

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:30

Türkiye kaderini çizecek seçime gidiyor. Ege Bölgesi’nde toplam 26.896 sandık kurulacak. İzmir’de ise 9887 sandıkta 3.442.424 yurttaş oy kullanacak. Yapılan son yerel seçimlerin ardından Aydın’da seçmen sayısı yüzde 6.6, Balıkesir’de 6.1, Çanakkale’de 5.7, Denizli’de 7.2, İzmir’de 6.3, Muğla’da 6, Manisa’da 7.1, Uşak’ta ise 4.7 oranında arttı.

En fazla yeni oy kullanacak seçmen sayısı sıralamasında 208.667 ile İzmir ilk sırada yer alırken 14 Mayıs’taki seçimlerde Ege genelinde 553.299 seçmen ise ilk kez sandık başına gidecek. Bölge genelinde toplam oy kullanacak seçmen sayısı 8.729.350’ye ulaştı.

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