Haydi sandığa
14 Mayıs (yarın) hem 13. cumhurbaşkanını hem de TBMM’de bizleri temsil edecek milletvekillerini seçeceğiz. Sandık başına gidip, ülkemizi aydınlığa çıkaracak ekonomiyi düzeltecek, işsizliği bitirecek ve dünyada saygınlık kazandıracak isimleri belirleyeceğiz.
Türkiye kaderini çizecek seçime gidiyor. Ege Bölgesi’nde toplam 26.896 sandık kurulacak. İzmir’de ise 9887 sandıkta 3.442.424 yurttaş oy kullanacak. Yapılan son yerel seçimlerin ardından Aydın’da seçmen sayısı yüzde 6.6, Balıkesir’de 6.1, Çanakkale’de 5.7, Denizli’de 7.2, İzmir’de 6.3, Muğla’da 6, Manisa’da 7.1, Uşak’ta ise 4.7 oranında arttı.
En fazla yeni oy kullanacak seçmen sayısı sıralamasında 208.667 ile İzmir ilk sırada yer alırken 14 Mayıs’taki seçimlerde Ege genelinde 553.299 seçmen ise ilk kez sandık başına gidecek. Bölge genelinde toplam oy kullanacak seçmen sayısı 8.729.350’ye ulaştı.
UNUTMAYIN
- Oy verme işlemi 08.00’de başlayacak ve saat 17.00’ye kadar sürecek
- Hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenin
- T.C. kimlik numarası olan belge bulundurun
- Oy pusulasına mühür dışında işaret kullanmayın
- İki pusulayı tek zarfa koyun
- Oy kullandıktan sonra imza atın
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