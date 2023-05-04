Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 14 Mayıs'ta düğün yapmak yasak mı?
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. Yurttaşlar seçim yasaklarının neler olduğunu, ne zaman başlayacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 14 Mayıs'ta hangi yasaklar uygulanacak?
Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçmenler oy verme işlemi sürecinde uygulanacak olan yasakların neler olduğunu ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 14 Mayıs'ta hangi yasaklar uygulanacak? İşte ayrıntılar...
SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işliyor. Yasaklar seçime 10 gün kala (04.05.2023) başladı.
SEÇİM YASAKLARI NELER?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde uygulanacak yasakları açıkladı.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79’uncu ve 80’inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:
- Seçime 10 gün kala artık anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yasak olacak ve yayımlanmayacak.
- Yurt dışında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacak.
- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilecek.
- Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
- YSK kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
- Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
- Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
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