Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 14 Mayıs'ta düğün yapmak yasak mı?

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:16

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:16

Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçmenler oy verme işlemi sürecinde uygulanacak olan yasakların neler olduğunu ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 14 Mayıs'ta hangi yasaklar uygulanacak? İşte ayrıntılar...

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işliyor. Yasaklar seçime 10 gün kala (04.05.2023) başladı.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde uygulanacak yasakları açıkladı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79’uncu ve 80’inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle: