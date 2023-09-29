İAOSB İtfaiye Grubu için imzalar atıldı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:40

Güncelleme: 29.09.2023 - 10:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi, organize sanayi bölgeleri ile işbirliği protokollerine bir yenisini daha ekledi. Çiğli’deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne (İAOSB) İtfaiye Grubu kurulması için protokol imzalandı. İmzalanan protokol gereği İAOSB’nin yapacağı itfaiye hizmet binasında görev alacak hizmet araçlarını ve personeli Büyükşehir Belediyesi temin edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğindeki protokol imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem İnam, Yönetim Kurulu Üyeleri Melih Dirin, Fesih Demirer, İlker Ergüllü, Bölge Müdür Yardımcısı Güçlü Gezgin, İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeynep Sarıtaş katıldı.

SOYER: TÜRKİYE'YE DE ÖRNEK OLSUN DİLİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu hikaye gerçekten çok kıymetli. Özellikle organize sanayi bölgelerinde tekstil, plastik, kimyasal... Hepsi her an büyük tehdit yaratabilecek şeyler. Türkiye'de çokça yaşandı. Bu uygulamayı başlatmış olmamız inanılmaz iyi bir iş oldu. İzmir için çok anlamlı bir girişim, Türkiye'ye de örnek olsun diliyoruz” dedi. Başkan Tunç Soyer, eğitimli personel sayısının da artacağını ifade etti.

KARACE: RÜYALARIMIZI SÜSLÜYORDU

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, “İyi bir itfaiye istasyonu rüyalarımızı süslüyordu. Kararlıydık, hemen gündeme alalım dedik” dedi. Geçmişte yaşanan koku sorununun da AOSB Deresi'nde yapılan temizlik ve derenin Körfez'le buluştuğu noktada yapılan tarama çalışmasıyla ortadan kalktığını belirten Karace, "Teşekkür ediyorum. Gerçekten bitti. Emeklerinize sağlık" diye konuştu.