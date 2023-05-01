İran Şahı Rıza Şah Pehlevi’nin İzmir ziyareti

Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:01

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:01

Atatürk ve Şehinşah Rıza Pehlevi’nin öncülüğünde, 28 Aralık 1933 tarihinde Türk-İran dostluk anlaşması imzalanmıştır. Yapılan bu antlaşmayla, Türk-İran ilişkilerinin daha iyiye gideceğinin işaretleri alınmıştır. Atatürk, işte o günlerde, ülkesine gelen her konuğa modern Türkiye’yi gezdirip, tanıtmak istemiştir.

Ankara, İran Şehinşahı Rıza Pehlevi’nin dört günlük Ankara ziyareti sırasında, Türk Hükümeti kutlamaların ve ağırlamaların en aşırısını yapmıştır.

22 Haziran 1934 günü saat 12.00’de, Atatürk ve Şehinşahı Rıza Pehlevi, Başbakan İsmet Paşa, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, İran Dışişleri Bakanı Bekir Han Kazimi ve diğer ilgililerle birlikte İzmir’e gelmişlerdir. O günkü karşılamayı Cumhuriyet gazetesi; “İzmir Sevinç İçinde”, ‘Yeni Asır’ gazetesi ise; “Hoş Geldiniz Büyük ve Aziz Şefler” başlığıyla yayınlamışlardır. Anadolu gazetesinin o günkü başyazısını Farsça yazmıştır.

Atatu¨rk ile S¸ah Bornova Zı·raat Mektebı·nde 22 Hazı·ran 1934



Heyet, önce Bornova’daki Ziraat Okulu’nu gezmişlerdir. 22 Haziran 1934 tarihli ‘Yeni Asır’ gazetesinin haberi şöyle olmuştur:

“Vali Kazım Paşa dün sabah saat sekiz buçukta otomobille Manisa’ya giderek, Gazi Hazretleriyle Şehinşah Hazretleri’ni Manisa’da karşılamışlardır. Manisa’dan Bornova’ya gelirken, Beşyol mevkiindeki okul önünde halk davullarla büyük misafiri karşılamaya çıkmıştı.

Manisa ile İzmir Vilayeti sınırında Türk-İran bayrakları ve halılarla süslenmiş büyük bir tak yapılmıştı. Bornova Fırka başkanı Cemal Bey bu tak önünde Gazi Hazretleri ile Şehinşah Hazretleri’ne çiçek sunmuşlardı.

Otomobiller Bornova’ya girerken coşkun tezahürat yapıldı. Fırka teşkilatı, muhtelif heyetler ve okullar yollarda görkemli karşılama yapmışlardı. Otomobiller Bornova Ziraat Okulu önünde durdu. Halk ve öğrenci tarafından büyüklerimiz şiddetle alkışlandılar. Bahçe kapısından binaya kadar yerlere halı döşenmişti. Otomobillerden inildi. Önde Gazi Hazretleriyle Şehinşah Hazretleri ve İsmet Paşa ilerlediler.

Kapı önünde Yörük elbisesiyle Türk’ün güzelliğini gösteren mini mini çocuklar yer almışlardı.”

23 Nisan 2023

Ahmet Gürel

İAL Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi