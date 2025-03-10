İzdemir termik santraline mühür: Ruhsatsız faaliyet gösteriyordu

Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:47

Güncelleme: 10.03.2025 - 17:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa İlçesi’nde ruhsatsız faaliyet gösteren İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. için faaliyetten men kararı sonrası verilen sürenin dolmasıyla mühürlendi.

GSM İnceleme Kurulunun imar açısından belirtilen teknik raporundaki eksiklik ve aykırılıklar ile tereddüt edilen konulara açıklık getirecek bilgi belge ve görüşlerin iletilmesi istendiğine yanıt verilmemesi üzerine büyükşehir işletmeye 1. Sınıf GSM kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni; 1. Sınıf GSM kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyetini sürdüren İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ünvanlı işletmenin ruhsat alıncaya kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi ve 1608 sayılı Kanunun 1.maddesi gereğince faaliyetten men edilerek kapatılması için karar aldı ve ve bu karar Büyükşehir Zabıta ekiplerince İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş’ye tebliğ edildi. 5 gün içerisinde şirket gerekli adımları atmayınca İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün santralı mühürledi.