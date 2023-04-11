İZDENİZ’den 7 milyon TL’lik tasarruf

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:28

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, tasarrufa yönelik yeni adımlar atıyor. 2021 yılına kadar İstanbul’da yapılan planlı bakım ve onarım işlemlerinin İzmir’deki Alaybey Tersanesi’ne alınması sayesinde yol masrafı, personel giderleri, atölye imkanları gibi gider kalemlerinin önüne geçildi. Böylelikle İZDENİZ, 2023 yılında en az 7 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayacak.

SIRAYLA HAVUZA ALINACAK

Yürütülen çalışmayla 2023 yılında İZDENİZ bünyesinde görev yapan 9 gemi sırayla karaya alınacak. Toplam 130 gün havuzda kalacak gemiler, bakım ve onarımlarının ardından hizmete geri dönecek.