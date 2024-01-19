İzmir Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasına kavuşuyor

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:20

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:20

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 70 milyon liralık yatırımla Konak’ın Güney Mahallesi’nde yapımı devam eden ek hizmet binası inşaatını inceledi. Belediyenin Veterinerlik, Mezarlıklar, Çevre Koruma ve Kontrol müdürlükleri gibi birimlerini tek çatı altında toplayacak belediye hizmet binasının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Çalışmaların Mart ayı başında tamamlanmasını öngörüyoruz. Bugünün fiyatları ile böyle bir inşaatı yapmaya kalksak, 400-500 milyon liraya yakın bir maliyete çıkacaktı. Çok kıymetli bir yapıya kavuşmuş olduk” dedi.

"HEM ÇALIŞANLAR HEM YURTTAŞLARIMIZ RAHAT EDECEK"

30 Ekim İzmir depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ana binasının yıkıldığını ve birimlerin farklı yerlerde çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatan Başkan Soyer, yurttaşlara sağlıklı ve kesintisiz hizmet götürmek için çabaladıklarını vurguladı. Soyer, “Bazı birimlerimizin tek çatı altında toplanarak merkezileşmesi yurttaşların alacağı hizmeti kolaylaştıracak. Hem çalışanların hem de yurttaşların konforu açısından kıymetli. Vatandaşımıza en iyi hizmeti verecek yeni bir binaya kavuşuyoruz. Gururluyuz. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa sürede binayı hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

NELER OLACAK?

Ek hizmet binasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Mezbaha Şube Müdürlüğü, Sağlıklı Kentler Proje Koordinasyon Birimi, Katı Atık İşletmeler Şube Müdürlüğü olacak. Ek hizmet binasında Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Gıda Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ve bu birime bağlı ofisler, analiz laboratuvarları, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, kimyasal analiz laboratuvarı, enstrümental analiz laboratuvarı, fiziksel analiz ve toksin laboratuvarı yer alacak. Defin İşleri Şube Müdürlüğü, gasilhane, cenaze bekleme odası, 29 adet morg ünitesi de yine bu binada hizmet verecek. Ayrıca binada 85 araçlık otopark da bulunuyor.