İzmir’de Cumhuriyet kutlamalarına 20 kişilik sınırlama!

28 Ekim 2022 Cuma, 11:11

İzmir Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sınırlama getirdi. İzmir Valiliği’nden meslek örgütleri ve STK’lere gönderilen yazıda ‘Katılacak kişi sayısı 20’yi geçmesin” ifadeleri yer aldı.

Gelen yazı üzerine İzmir Barosu “Cumhuriyet Bayramı’nda protokol sınırlandırmasını kabul etmiyoruz” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Valilik tarafından kurumlara bildirilen 20 kişi sınırına tepki gösteren İzmir Barosu, “Bizler, İzmir Barosu Yönetim Kurulu olarak, Cumhuriyetimizin ilan edildiği bu önemli günün büyük bir coşku ve mümkün olan en geniş katılımla kutlanması gerektiğine inanmaktayız. 114 yıllık geçmişi ve birçok konuda ülkede öncü olan İzmir Barosunun seçilmiş yönetim kurulu olarak baromuza kayıtlı tüm meslektaşlarımızla beraber 29 Ekim günü tören alanında olma azminde olduğumuzu bildiririz.” denildi.

“CUMHURİYETİ HALKTAN KAÇIRMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Sınırlandırılmayı kabul etmediklerini ifade eden açıklamada ise İzmir Valiliği’nin 2018 yılında da benzer bir girişimde bulunduğu ifade edilerek “Şimdi anlıyoruz ki siyasallaşmış bürokratik zihniyet, geçen dört yıl içinde hiç değişmemiş ve milli bayramları yurttaşlardan kaçırabileceği düşüncesiyle İzmir Barosundan korteje katılmak üzere 20 kişilik liste yollamasını istemiştir. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İzmir Barosu’nun dört yıl sonra da yine aynı yerde olduğu ifade edilerek “Vazgeçmedik, biat etmedik, teslim olmadık. Cumhuriyet değerlerini, laik Türkiye Cumhuriyetini, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini korumaya devam edeceğiz. Aynı kararlılıkla, 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Baromuz üyesi bütün meslektaşlarımızla birlikte, çok daha kalabalık ve çok daha coşkulu şekilde katılacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.