İzmir’de ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti

Yayınlanma: 16.02.2025 - 19:34

Güncelleme: 16.02.2025 - 19:34

Sosyo-ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunan, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü’nün hizmetlerinden faydalanmaya devam ediyor. Evde Bakım ekipleri, iki haftada bir kişisel bakım, dört haftada bir kuaför, beş haftada bir ev temizliği, vakaların durumuna göre değişen periyodlarda psikolojik destek ve mini onarım hizmetlerini ulaştırmak için sabahın erken saatlerinde yola koyuluyor. İzmir’in her noktasına yayılan hizmet ağı, ihtiyaç sahipleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

“İZMİR’İN TAMAMINA HİZMET ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Evde Bakım hizmetini anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürü Dr. Nihat Mermer, “Müdürlük olarak yaşlı, yatağa bağımlı ve hasta oldukları için kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan vatandaşların talebi doğrultusunda banyo, kişisel bakım, kuaför, ev temizliği, psikolojik destek ve küçük onarım hizmeti veriyoruz. Gün içinde ev temizliği için dört ekip, kişisel bakım için dokuz ekip, kuaför için üç ekip, küçük onarım için de bir ekibimiz hizmet veriyor. Sabah 09.00 itibariyle İzmir’in tamamına hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

“EVİMİ SİLİP SÜPÜRÜYORLAR”

Tek başına yaşayan 80 yaşındaki Kiraz Kamiloğlu, rahatsızlığı nedeniyle ev temizliğini yapamadığını, bu sebeple belli aralıklarla ev temizliği hizmeti aldığını söyledi. Hizmetten çok memnun kaldığını belirten Kamiloğlu, “Allah evimi temizleyenlere uzun ömürler versin. Çok memnunum. Ben yalnız yaşıyorum. Dizlerim ameliyatlı, boynumda rahatsızlık var. Temizlik yapamıyorum. Beni arayıp ‘Evde misin?’ diye soruyorlar. Geliyorlar, evimi silip süpürüyorlar. Onları buraya yollayanlardan Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.

“İYİ Kİ BÖYLE BİR HİZMET VAR”

60 yaşındaki Musa Bal’ın ablası Fatma Güler de kardeşinin trafik kazası geçirdikten sonra engelli kaldığını anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kardeşi için banyo ve kuaför hizmeti aldığını ifade eden Güler, “Hizmetten çok memnunuz, Allah bin kere razı olsun. Gelen ekipler kardeşimi motive ediyor. Ekiplerin geldiğini duyunca seviniyor, mutlu oluyor. İyi ki böyle bir hizmet var” ifadelerini kullandı.

HİM ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURULUYOR

Evde Bakım hizmeti almak için müracaat eden vatandaşlara belli koşulların sağlanması halinde destek sunuluyor. Her hizmet başlığı altında farklı kriterlerin esas alındığı çalışmada, sosyal inceleme ekibi tarafından ziyaretler yapılıyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar hizmetlerin birini, birkaçını ya da hepsini alabiliyor. Hizmetlerden yararlanmak ve gerekli koşullar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 Hemşehri İletişim Merkezi’ni (HİM) arayabiliyor.