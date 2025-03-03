İzmir’de yapay zeka destekli evde sağlık hizmeti başladı

Yayınlanma: 03.03.2025 - 08:30

Güncelleme: 03.03.2025 - 15:45

Evde ve iş yerinde sağlık hizmeti vermeye başlayan Can Hastanesi, yapay zeka desteği ile hizmet verecek. Hastaların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Can Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ömer Koçak, evde sağlık hizmetleri alanında henüz çok yaygın olmayan yapay zeka destekli bir hizmet modeliyle, akıllı ve giyilebilir cihazlar kullanılarak hastaların 24 saat boyunca uzaktan takip edilmeye başlanacağını söyledi. Koçak, evde sağlık denildiğinde akla genelde yatağa bağımlı hastaların bakımı geldiğini belirterek, “Evde sağlık hizmetini çok daha geniş bir çerçevede sunuyoruz. Yalnızca hareket kısıtlılığı olan hastalar değil, kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, yeni ameliyat olanlar, yoğun tempoda çalışan iş insanları ve hastane ortamına girmek istemeyen İzmir ve ilçelerindeki hastalarımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz” diye konuştu. Hizmet ağının diğer bölge illerini kapsayacak şekilde genişleyeceklerini aktaran Koçak, iş yerlerinde de hizmet verebileceklerini aktardı.

Verilen hizmetlere de değinen Koçak, “Check-up, fizyoterapi, psikolojik destek, kan testleri gibi temel tetkikler, mobil ultrason ve röntgen gibi görüntüleme hizmetleri, yara bakımı ve pansuman işlemleri, enjeksiyon, aşı ve serum uygulamaları, solunum cihazı desteği ve oksijen tedavisi, obezite ve kronik hastalıklara yönelik beslenme danışmanlığı, ameliyat sonrası bakım hizmetleri, yaşlı ve palyatif bakım desteği ve son dönemlerde oldukça yaygın olan Longevity uygulamalarını ev ve iş ortamlarında sunmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.