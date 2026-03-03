Akaryakıt fiyatlarına tarihi zam: Motorinin litre fiyatı 70 TL'ye dayanacak!

Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan çok sayıda nakliye şirketi faaliyetlerini askıya alırken, haftaya yüzde 13 yükselişle başlayan Brent petrol gün içinde dalgalı bir seyir izledi.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zammın zamanlamasını duyurdu. Aydilek "Akaryakıta, bu gece yarısı yapılacak zam netleşti. Motorine, 6 TL 69 kuruş zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Son günlerde yapılan artışların ardından 60 TL ’yi aşan motorin fiyatının, akaryakıt piyasasında şimdiye kadarki en yüksek zamla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Ankara’da bugün iki kritik sorunun yanıtı aranacak; Motorine bu gece yarısı 6 TL 69 kuruş zam uygulanacak mı? Yoksa söz konusu artışın bir bölümü ÖTV’den mi karşılanacak? Zammın tamamının pompaya yansıtılması halinde motorin litre fiyatının 70 TL’ye yaklaşacağı belirtiliyor.

Benzin fiyatları ise küresel piyasalardaki dalgalanmaya paralel olarak hareket etti. İlk etapta zam ihtimali hesaplanırken, son verilere göre benzine bu gece yarısı artış yapılmayacak.