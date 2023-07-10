İZSU aylık zamların kaldırıldığını duyurdu

Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:22

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:22

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, her ay Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında yapılan tarifelerin düzenlenmesi uygulamasına Sayıştay raporu doğrultusunda son veriyor. Bu kapsamda İZSU tarafından aylara bölünerek düşük oranlarla yapılan düzenlemeler yerine tarifeler yılda 2 defa yapılan genel kurullarda belirlenecek.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 1 Nisan 2022’de hayata geçirdiği tarifelerin aylık ÜFE oranında düzenlenmesi yönündeki uygulamaya son veriliyor.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün maliyet artışlarını aylara bölerek tarifelere yansıtmasını uygun bulmayan Sayıştay’ın talebi doğrultusunda, Genel Kurul kararıyla yılda iki artış yapılabilecek. Buna göre yapılacak düzenleme ile 1 Ağustos 2023’den itibaren geçerli olacak. Önümüzdeki 5 ay boyunca öngörülen maliyet artışları oluşturan yeni tarifelere yansıtılacak.