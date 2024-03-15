İZSU’nun enerji verimliliği ISO tarafından tescillendi

Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:20

Güncelleme: 15.03.2024 - 11:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, küresel iklim ve çevre krizine karşı kurumun karbon ayak izini azaltmak, tesislerin enerji verimliliğini artırarak enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla, kurum bünyesinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurdu. Bütüncül bir enerji yönetimi için harekete geçen kurum, yaklaşık 1,5 yıl önce sistemin entegrasyonu için çalışmalara başladı. Sistem standartlarının yerine getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut enerji uygulamalarının risk ve fırsatları değerlendirilerek, kurumun enerji politikalarında bu doğrultuda iyileştirmeler yapıldı.

1,5 yıl devam eden çalışmaların değerlendirilmesine yönelik denetim ise dün tamamlandı. 2 gün süren denetim sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla, İZSU Genel Müdürlüğü ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandı. Kapanış toplantısına İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve genel müdür yardımcıları da katıldı. Enerji verimliliği uygulamalarını ISO 50001 belgesiyle tescilleyen İZSU, yıllık 50 milyon kWh enerji tasarrufu yaparak, 2025 yılı sonuna kadar kurumun enerji verimliliğini yüzde 11 oranında artıracak. Kurumun bu sayede enerji giderlerinden de 100 milyon liralık tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.

“AMACIMIZ, ENERJİ VERİMİNİ SAĞLAMAK”

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulum ve belgelendirme sürecine ilişkin bilgi veren İZSU Projeler Dairesi Başkanlığı Enerji Şube Müdürü Dr. Filiz Yaşar Mahlıçlı, “Enerjiyi etkin kullanma ve bütünleşik bir enerji yönetim sistemi kurma niyetiyle yola çıktığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları, enerji politikası taahhüdümüzle başladı. Bu enerji politikamız doğrultusunda amacımız sadece enerji tasarrufu yapmak değil, hizmet kalitemizden hiçbir ödün vermeden enerji verimini sağlamak. Bu kapsamda, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini alabilmek için bazı denetimlerden geçtik. Yürütülen denetimlerde, yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalarımızı aktardık. Yaptığımız çalışmalar nihayete erdi ve belgeyi almaya hak kazandık. 2025 yılı sonuna kadar yüzde 11’lik bir iyileştirme öngörülüyor. Bu da yılda 40 ila 50 milyon kWh’lik enerji tasarrufuna karşılık geliyor. Enerji verimliliği hedeflerimizi belgeyle taçlandırmak, motivasyonumuzu artırdı. Bütünleşik ve etkin bir enerji yönetim sistemi kurmak istediğimiz için kapsamımızı en geniş şekilde tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

NE YAPILDI?

Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında önemli enerji kullanıcıları belirlenerek, enerji etütleri yapıldı. İlk etapta, yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan 23 tesis enerji yönetim sistemi kapsamına alındı. Enerji tüketim projeksiyonları göz önüne alınarak önümüzdeki yıllarda 250 TEP seviyesini aşacağı tahmin edilen 2 tesis de sisteme dâhil edildi. Belirlenen 25 tesiste ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarının tamamlanmasının ardından, İZSU bünyesindeki tüm tesislerin sisteme dâhil edilmesi planlanıyor.