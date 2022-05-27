Karşıyaka ve Stari Grad ‘kardeş şehir’ oldu
Karşıyaka Belediyesi ve Bosna Hersek’in Stari Grad Belediyesi, kardeş şehir protokolüne imza attı.
Karşıyaka Belediyesi ve Bosna Hersek’in Stari Grad Belediyesi, iki kent arasındaki dayanışma ve dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla kardeş şehir protokolüne imza attı.
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bizi Bosna Hersek ile bağlayan iki tane önemli, büyük güç var. Bir tanesi, Karşıyaka’da yaşayan Boşnak kökenli yurttaşlarımız. Diğeri de burada çok önemli bir iz bırakarak belediye başkanlığı yapmış olan değerli büyüğümüz Ahmet Kemal Baysak. Bosna Hersek’e yönelik saldırı döneminde orada mağdur olan insanlara uzattığı elle, onları İzmir’de ve Karşıyaka’da ağırlamasıyla Bosna Hersek’te olduğu kadar bizim gönüllerimizde de kahraman olarak yer etmiş birisidir. Bosna Hersek halkını çok seviyoruz. Kalplerimizde çok özel bir yerleri var. Bosna’dan gelecek gençleri burada ağırlamaktan, onlara ülkemizi tanıtmaktan büyük mutluluk duyarız. Aynı şekilde bizim gençlerimizin oraya gitmesi de bizi çok mutlu edecektir. İşbirlikleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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